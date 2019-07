Un terrain d'aventures pour les enfants sur la plaine de Plainpalais

Le collectif Interob et la FASe (Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle) mettent en place, pour la première fois à Genève, un terrain d’aventures éphémère sur la plaine de Plainpalais en face du skateparc. La Place aux Enfants, espace d’accueil libre et gratuit, ouvert aux enfants de 6 à 12 ans, proposera des activités ludiques et créatives durant quatre semaines.

«Ce nouvel espace éphémère en plein centre-ville permettra aux enfants des environs et de tout le canton de profiter d’un terrain de jeux et de liberté adapté aux enfants de 6 à 12 ans, indique la FASe dans un communiqué. Le collectif Interob a initié ce projet afin de compléter l’offre des centres (centres de loisirs, terrains d’aventures, jardins Robinson, maisons de quartier) durant l'été, période où la demande est particulièrement forte. La Plaine de Plainpalais a été rapidement préférée car le lieu est central et l’offre pour cette tranche d’âge inexistante, la place de jeux étant destinée pour les petits et le skateparc pour les ados et jeunes adultes.»

La Place aux Enfants a pour objectif de permettre aux enfants qui ne partent pas en vacances durant l’été de pouvoir profiter gratuitement d’un espace de récréation accompagnée au centre-ville; d’offrir aux familles du centre-ville un espace convivial et ludique adapté; de permettre aux enfants de s’exercer aux valeurs fortes de cohésion sociale ainsi que d’expérimenter leur créativité.

Les activités sont proposées et encadrées par une équipe d’animation professionnelle issue des terrains d’aventures et jardins Robinson du canton de Genève, engagée par la FASe. Cependant, les enfants restent sous la responsabilité des parents, les moins de 6 ans doivent impérativement être accompagnés. Le projet est soutenu et financé par la FASe, des fonds privés et la Ville de Genève en soutien logistique.

Cet espace sera inauguré le 19 juillet par Charles Beer, président du Conseil de fondation de la FASe.

Du 15 juillet au 9 août 2019, du lundi au vendredi de 13h à 18h, pique-nique en famille les vendredis de 18h à 21h.

Pour les enfants entre 6 et 12 ans, entrée libre, sans inscription.

(TDG)