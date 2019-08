Un sit-in devant l'ONU pour aider l'Amazonie

«Pour une aide urgente à l'Amazonie!» C'est sur ce thème qu'un rassemblement va avoir lieu aujourd'hui à partir de 17 h 30 devant le Palais des Nations à Genève. Cet appel sur les réseaux sociaux envisage un sit-in et demande aux participants de venir le visage peint et d'amener des fleurs mortes, des cailloux, des branches d’arbres pour réaliser un grand «mandala» devant l'ONU.

Sur la page Facebook de l'événement, les organisateurs rappellent que depuis janvier, près de 72 843 départs de feu ont été enregistrés au Brésil. «L’agro-industrie met le feu à la forêt amazonienne afin de planter du soja et du maïs transgénique et pour faire pâturer des bœufs pour l'alimentation humaine», affirme ce texte qui explique que la «forêt amazonienne est sacrée pour l’équilibre de la planète grâce à son oxydation, son évapotranspiration (par exemple, la transpiration de ses arbres crée des nuages) et sa riche biodiversité. Comme tous les éléments de notre écosystème sont interdépendants, les impacts sur la forêt en Amazonie auront des conséquences chez nous, et même plus vite que ce qu’on croit.»

???? Rassemblement pour une aide urgente à l'#Amazonie demain mercredi entre 17h30 et 20h devant l'ONU #Genève https://t.co/rpXDgbMUyU pic.twitter.com/hPoul1uQC2 — Alternatiba Léman (@alternatibalem) August 27, 2019

Les organisateurs ajoutent que ces mégafeux pousse les populations autochtones à quitter leurs terres. «Il s’agit bien des dernières populations qui savent être en totale harmonie avec la nature. Ces flammes emportent avec eux tous leurs savoirs. C’est avec grande incertitude qu’ils retrouveront des terres et devront par conséquent s’urbaniser.»

Les Genevois qui se rassembleront demandent «l’arrêt immédiat des incendies de notre forêt mère, la protection des populations autochtones, et la fin des pratiques excessives de l’agro-industrie.» Une manifestation avait eu lieu vendredi devant le consulat du Brésil pour dénoncer la politique destructrice du président brésilien Bolsonaro en Amazonie.