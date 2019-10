Un raz de marée Vert s’abat sur le Conseil national

Made with Visme Infographic Maker

Séquence phare pour les Verts. Pour la première fois depuis sa création en 1983, ce parti décroche trois sièges genevois au Conseil national et triple sa représentation. Avec 20,6% des voix, dont trois points rien que pour leur liste de jeunes, ils font un bond de treize points par rapport à 2015.

Les Verts deviennent ainsi le premier parti du canton et détrônent le PLR. Au passage, ils dépassent aussi le PS et se retrouvent pour la première fois de leur histoire au niveau fédéral le plus grand parti de la gauche genevoise. «Ce résultat traduit dans les urnes quarante ans de travail en faveur du climat et de la justice sociale», lance la cosecrétaire générale du parti et députée Delphine Klopfenstein Broggini, élue en troisième position, derrière Lisa Mazzone et le président des Verts, Nicolas Walder. Mais si les sourires sont sur les visages, la foule des grands rendez-vous électoraux n’est pas vraiment présente. Il faut dire que les vacances d’automne ont débuté et que la participation est basse (lire ci-contre).

Les trois vainqueurs

Il n’empêche, les résultats sont nets et bougeront peu durant l’après-midi. Du coup, très vite, les Verts envahissent le hall d’Uni Mail. Toutes les nuances de vert sont vite à l’honneur, puisque les Vert’libéraux, soutenus par une poignée de petits partis (les évangéliques, Fédéraction, Planète bleue), portent aussi un des leurs, le médecin Michel Matter, au Conseil national. Dans le camp des vainqueurs figure aussi Ensemble à Gauche, qui retrouve le siège qu’il avait perdu en 2007. Il sera occupé par une femme, la députée Jocelyne Haller. Voilà pour les vainqueurs du jour.

Pour leur part, les perdants sont nombreux. À gauche, c’est le PS qui a été déplumé suite à la progression Verte. Il perd un siège et cinq points dans l’opération. Il ne sera plus représenté que par la sortante Laurence Fehlmann Rielle et par le député et avocat à l’Asloca Christian Dandrès. Mais le bon score de Carlo Sommaruga aux États (voir ci-contre et en pages intérieures) empêche le parti de déprimer. «La gauche avait en tout quatre sièges auparavant, elle en compte désormais six en tout, se félicite Laurence Fehlmann Rielle. C’est une progression.»

La droite bourgeoise sort aussi passablement affaiblie de l’opération. Le PLR égare un siège, probablement au profit des Vert’libéraux. Le vice-président du parti suisse, Christian Lüscher, a survécu. Il sera accompagné par Simone de Montmollin. Un rapide coup d’œil sur les scores des candidats PLR indique qu’il n’y a pas vraiment eu de règlements de comptes internes. En revanche, une partie de l’électorat PLR semble soit avoir voté pour les Vert’libéraux, soit ne pas s’être mobilisé.

Par rapport à 2015, le PLR a perdu 2,6% des voix. La situation est plus critique pour le PDC. Car si le président du parti et député Vincent Maitre conserve le siège de Guillaume Barazzone, le parti perd plus de 4 points et se retrouve à 7,7%. C’est une perte critique pour un petit parti. Alors que Philippe Fleury compte sur une remobilisation de l’électorat PDC au second tour de l’élection au Conseil des États, considérant que des électeurs partis chez les Vert’libéraux rentreront au bercail, le député et ancien président du PDC Bertrand Buchs s’inquiète: «Pour les élections municipales, nous devrons absolument nous allier avec les formations du centre, comme les Vert’libéraux.»

À quelles causes attribuer les mauvais résultats de la droite bourgeoise? Outre la poussée Verte, la succession d’affaires ayant touché ses composantes depuis 2018 est souvent évoquée, en termes flamboyants en «off» ou diplomatiques en «on»: «L’affaire Maudet a peut-être causé une démobilisation de notre électorat», suppute par exemple Christian Lüscher.

Le plongeon du MCG

Les dernières victimes de cette journée d’octobre se trouvent à la droite de la droite. Le MCG perd son unique siège. C’est un coup dur pour Roger Golay, qui se console en relevant que son parti est celui, parmi les perdants, dont la perte en pour-cent est la plus faible (2,5%) et que son travail n’a pas été suffisamment répercuté dans le public par la presse. Mais déjà faible en 2015, le MCG passe cette fois clairement sous la barre.

Comme dans le reste du pays, l’UDC est sanctionnée. Elle perd presque quatre points, mais conserve ses deux représentants, Yves Nidegger et Céline Amaudruz. «Il y a une correction sur le cours de l’UDC après trente ans de hausse, ce n’est pas un drame», relativise le premier. «Ce résultat ne changera rien à la ligne de l’UDC, prédit-il. Alors que l’Assemblée glisse à gauche et que la représentation genevoise fait de même, nous continuerons sur notre ligne. Mais les impôts vont augmenter: les Verts vont rivaliser d’imagination en ce sens.»

Parmi les perdants figurent enfin toutes les listes qui n’ont pas d’élu. Certaines ont l’amère satisfaction d’avoir contribué à la victoire d’alliés, comme le PdT pour Ensemble à Gauche, et Fédéraction ou Planète bleue pour les Vert’libéraux. D’autres ont mordu seules la poussière, comme le Parti bourgeois-démocratique et son nouvel affilié: Eric Stauffer.