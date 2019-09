Un quartier se bat pour ses places de jeux

Une fois n’est pas coutume, c’est une histoire qui finit bien. Après avoir patienté deux étés, les habitants du chemin du Curé-Desclouds, à Thônex, ont retrouvé leurs places de jeux pour enfants, qui avaient été démontées il y a plus d’un an. Ça ne s’est pas fait tout seul: il a fallu une forte mobilisation des résidents pour que les choses bougent enfin. Mais cela a donné une nouvelle dynamique à ce quartier d’une vingtaine d’immeubles abritant plus de 2000 personnes. Selon l’expression consacrée, c’est donc dans la joie et la bonne humeur que les nouvelles installations ont été inaugurées jeudi dernier.

Datant de la construction du quartier, il y a une vingtaine d’années, les trois places de jeux étaient vétustes. «Depuis 2016, on demandait qu’elles soient changées, confie Mariela, membre du collectif d’habitants du Curé-Desclouds. Le bois pourrissait, des clous dépassaient. Un jour, en juin 2018, une balançoire est tombée et un garçon s’est fissuré le sacrum. Le lendemain, les places de jeux étaient démontées.» Hélas, leur remplacement se fait attendre. L’été s’écoule, l’hiver arrive; toujours rien. Ces places à l’abandon attirent toute une faune. «Le quartier commençait à avoir des allures de cité, il y avait du trafic et des enfants se sont même fait racketter», déplore Mariela.

Sous l’impulsion de la Maison des quartiers de Thônex (MQT), les habitants constituent un collectif informel. Ils lancent une pétition qui recueille 450 signatures et harcèlent leurs différentes régies. «Nous les appelions toutes les semaines, mais elles se renvoyaient la balle.» Le collectif interpelle la Mairie et le Conseil municipal, qui lui apportent leur soutien. La régie Rosset, en charge de la gérance centrale des parties communes, prend alors les choses en mains, mais les nouvelles places de jeux tardent à se concrétiser, à cause du grand nombre d’acteurs concernés. «Il a fallu obtenir l’accord et les fonds des différentes régies, des propriétaires et copropriétaires, ce qui ne nous a malheureusement pas permis de livrer les nouveaux espaces pour le début de l’été 2019, comme souhaité», explique Gabriel Vonlanthen, secrétaire général de la régie Rosset. Le conseiller administratif en charge du logement à Thônex, Pascal Uehlinger, souligne qu’il a fallu relancer une des régies plusieurs fois pour qu’elle réponde.

Mais au final, les habitants ont même eu leur mot à dire sur le choix des nouveaux jeux pour enfants. «Il faut saluer le collectif, qui a bien bataillé», réagit le président du Conseil municipal Bruno Da Silva, habitant du quartier et administrateur d’une des coopératives présentes. «C’est un bel exemple d’engagement citoyen.» L’histoire ne va sans doute pas en rester là, puisque le collectif regorge aujourd’hui d’idées pour animer le quartier, comme un potager collectif ou un parc à chiens.