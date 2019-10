Un Prix de l'innovation pédagogique pour la Haute École de gestion de Genève

Le programme de formation continue CAS Sustainable Finance de la Haute École de gestion de Genève a remporté mercredi à Paris le prix de la meilleure innovation pédagogique lors des FIR-PRI AWARDS Finance and Sustainability. Depuis 2011, le Forum pour l’investissement responsable (FIR) et les Principes pour l'investissement responsable (PRI) parrainés par l'ONU s’associent pour récompenser les avancées en matière de recherche et d’éducation en finance durable.

Le jury a été sensible au caractère foncièrement novateur du CAS (Certificate of Advanced Studies) offert par la HEG-Genève, alliant formation en ligne flexible, approche pratique d’une HES et immersion dans le riche écosystème genevois de la finance durable. Responsable de la formation continue au sein de la HEG-Genève et directeur de ce programme, le professeur Andrea Baranzini s’en réjouit: «La Haute École de gestion de Genève intègre la durabilité dans ses formations depuis de nombreuses années. Le prix FIR-PRI est une belle reconnaissance de ce choix stratégique et il nous conforte dans notre volonté d’aider les professionnels de la finance à sérieusement intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur palette de compétences.»

Développé en collaboration avec Cyberlearn, centre e-learning de la HES-SO, le CAS Sustainable Finance permet aux participants de comprendre les moteurs et caractéristiques de la finance durable et de mettre en pratique de façon virtuelle un processus complet d’investissement responsable allant de la rédaction d’une charte d’investissement à la sélection de fonds de placement durables. Cette formation bénéficie également du soutien des associations Sustainable Finance Geneva et Swiss Sustainable Finance ainsi que de l’Institut supérieur de formation bancaire.

«À travers des interviews vidéo et des rencontres sur site, ce cours s’appuie sur l’expertise unique présente à Genève au carrefour de la finance, des relations internationales et de la science», précise Antoine Mach, coresponsable du contenu pédagogique du CAS en finance durable avec Jean Laville.

Une vingtaine de professionnels suisses et étrangers viennent de terminer avec succès la première session de ce programme. La prochaine session commencera le 20 janvier 2020.