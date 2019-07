Un prix d'un million de francs pour une chercheuse en neurosciences de Genève

Daphné Bavelier, professeure à l'Université de Genève (Unige) est la lauréate du Prix de recherche Klaus J. Jacobs 2019, qui couronne des travaux de recherche ayant trait au développement des enfants et des jeunes. Cette chercheuse française en neurosciences cognitives de l'Unige explore depuis des années «la plasticité du cerveau et comment les individus apprennent et s'adaptent aux changements». À ce titre, elle a étudié les conséquences sur le cerveau de la pratique de jeux vidéo d'action.

À sa grande surprise, elle s'est rendue compte que jouer à ces jeux touche plusieurs aspects de la cognition. Souvent décriés, ces jeux vidéo - la plupart du temps des jeux de tir à la première ou à la troisième personne - améliorent la perception, l'attention ou la cognition spatiale. Les jeunes adultes qui jouent à ces jeux ont donc plus d'attention que ceux qui jouent à d'autres genres de jeux comme ceux de simulation sociale, puzzles et autres.

«Alors que nous vivons au XXIe siècle, les attentes changent en matière d'éducation des enfants. Se préparer à un monde hyperconnecté et aux exigences d'un marché du travail en constante évolution exige des capacités d'acquisition de nouvelles compétences sur le tas plutôt que d'utiliser la même expertise tout au long de la vie. Les nouvelles technologies sont souvent critiquées de nos jours, mais pourraient-elles être utilisées comme outils d'apprentissage du XXIe siècle?», commente la Fondation Klaus J.Jacobs, dans un communiqué, annonçant son prix 2019.

Doté d'un million de francs suisses, le Prix de la recherche Klaus J. Jacobs sera remis le 22 novembre lors d'une cérémonie festive à Zurich. Avec cette somme, la lauréate prévoit d'analyser les impacts différentiels du jeu vidéo et leurs mécanismes neuronaux sous-jacents dans le cadre d'un programme de recherche plus vaste sur les avantages du jeu pour l'apprentissage futur.

(TDG)