Un mystique indien invité au Palais des Nations de Genève

Invité à l'occasion de la Journée Internationale du Yoga au Palais des Nations de Genève par la Mission Permanente de l’Inde auprès de l'ONU, Sadhguru, fondateur de la Fondation Isha a tenu un point presse au siège des Nations Unies à Genève fin juin, suite à la conférence qu'il a donné la veille dans la Salle des Assemblées.

La dernière campagne en Inde de ce gourou est le «Rallye pour les Rivières», soutenue par plus de 162 millions de personnes en un mois.

«Sadhguru a parcouru plus de 9300 kilomètres à travers l’Inde et a organisé plus de 180 événements publics. Son but est de sauver les rivières de l'Inde qui sont littéralement en train de mourir. S'ajoutant à d'autres pénuries en eau douce, ceci est la cause d’immenses catastrophes, puisque les gens ne peuvent pas survivre sans eau», explique la fondation Isha dans un communiqué.