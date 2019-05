Un laboratoire expérimental à ciel ouvert

C’est une vaste parcelle, dans un cadre idyllique, entre champs de colza et le Salève non loin. La Ferme du fond de l’étang, à Saconnex-d’Arve, est un projet né dans un groupe d’amis partageant une passion pour la nature. Depuis trois ans, l’équipe fait pousser pour sa propre consommation et pour la vente lors d’événements ponctuels des légumes en permaculture, soit selon des méthodes visant à maintenir la fertilité naturelle des terres. L’an dernier, la ferme a pu fournir le festival de musique reggae Plein-les-Watts pour sustenter artistes et bénévoles. Cet été, elle pourrait également approvisionner quelques stands destinés au public.

«Il ne s’agit pas juste d’un lieu sympa où des potes organisent des apéros», souligne Lucien Imfeld, 28 ans, secrétaire de l’association et détenteur d’un bachelor d’ingénieur agronome. Il a connu de l’intérieur des structures agricoles classiques. Or «il est difficile aujourd’hui de vivre de l’agriculture en Suisse, observe-t-il. Ceux qui le font s’épuisent. Trop souvent, et même avec une démarche d’agriculture biologique, on exploite des gens si on ne s’exploite pas soi-même.» À la Ferme du fond de l’étang, tous les participants ont une activité professionnelle ou estudiantine à côté. Venir mettre les mains dans la terre se fait bénévolement et pour le plaisir des rencontres, même si à terme, le but est de pouvoir défrayer les plus investis, voire dégager quelques salaires. Maël de Coulon, 27 ans, vient de finir une formation en herboristerie après plusieurs années de voyage. «L’idée de départ, c’était de créer un espace de liberté où l’expérimentation tient une place centrale. En termes de production de nourriture mais aussi de liens sociaux, de vivre ensemble.»

La Ferme du fond de l’étang collabore par exemple avec des massothérapeutes ainsi qu’avec l’association BeeOtop pour l’exploitation de ses ruches. La dimension pédagogique tient aussi sa place: des chantiers participatifs et des journées d’accueil pour enfants et personnes en situation de handicap sont prévus. Les projets ne manquent pas à cette équipe d’enthousiastes. Pour se faire connaître et dénicher de nouveaux membres leur permettant d’augmenter la main-d’œuvre nécessaire au travail de la terre, ils organisent une garden-party les 1er et 2 juin prochains. Au menu: stands d’artisanat, musique, zone de soins, activités pour petits et grands et restauration.

(TDG)