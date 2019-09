Un géant de dentelle captif d’une vitrine

Le regard immense, doublé d’une bouche qui hésite entre sourire et grimace, l’étrange créature observe le passant derrière la vitre. Occupant toute une salle d’une arcade de la rue des Rois, ce géant mystérieux ne donne à voir que deux bribes de son visage, celles qui sont au principe de la physionomie: les yeux et les lèvres. Intitulé «Voir» et «Manger», ce duo de toiles suspendues a été conçu par Timothée Calame dans le cadre de son exposition «Altera», visible au Centre d’édition contemporaine (CEC).

Le jeune artiste s’est senti inspiré par les lignes très jansénistes de cet espace niché au rez d’un immeuble construit au début des années 60 par les frères Honegger. «Je souhaitais instiller quelque chose d’organique, de charnel, dans cette rigidité architecturale», explique celui qui a vu le jour en 1991 à Genève. Afin de conférer à cet être énigmatique une tournure souple et sensuelle, le plasticien a utilisé une toile de lycra élastique, selon une méthode imaginée par Psym3trics, un collectif romand actif dans la décoration de soirées goa et psy-trance. «J’ai appris la technique des découpes: en fait, on ne perd aucune matière, il s’agit seulement d’incisions.»

Une fois devenus guipure, les tissus sont déployés dans les airs, arrimés au sol, aux murs et au plafond par des filins transparents. Tant les points de tension que les entailles évoquent piercings et scarifications. Cette dentelle de mutilations suit, selon les mots du créateur genevois, une «logique du corps déformé» propre aux marquages rituels pratiqués par certaines cultures tribales – ou empruntée à elles par le monde occidental. Mais le monstre matérialise aussi une fiction. En réalisant cette pièce, Timothée Calame avait en tête un scénario un peu baroque: un géant, né des souffrances occasionnées par l’architecture postmoderniste, se retrouverait coincé dans la vitrine du bâtiment des Honegger…

Altera Jusqu’au 26 octobre au Centre d’édition contemporaine, rue des Rois 15. www.c-e-c.ch