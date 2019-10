Un «écoparc» provoque l’ire paysanne

C’est une question d’aménagement dans une région sous pression. Et de mots. Le projet d’«écoparc» à Saint-Julien (Haute-Savoie), avec la promesse d’accueillir des activités «liées au bien-être, à la construction durable et à l’innovation», est sorti de la phase d’enquête publique. Les avis sont favorables dans l’attente des permis de construire.

Mais en supprimant un champ et sa ferme, en créant une «zone d’activités» de 25 hectares qui pourra accueillir de grandes enseignes – Decathlon, Botanic et même le fast-food KFC sont pressentis – peut-on encore accoler un préfixe «éco» au projet porté par les dix-sept communes du Genevois depuis le début des années 2000?

La question est tranchée net par la Confédération paysanne, qui organisait une manifestation samedi à proximité de ces terres agricoles condamnées. «Ces éléments de langage sont insupportables», s’indigne Matthieu Dunand, producteur et représentant du syndicat agricole. «On sacrifie encore des terres agricoles. Dans la région, on sait très bien comment les zones mixtes comme celles-ci terminent. C’est la boîte de Pandore.»

Entre les vestiges du Macumba (racheté par Migros) et le casino de Saint-Julien, à deux pas de Vitam’Parc et de l’échangeur autoroutier, la crainte est de voir émerger une nouvelle zone commerciale comme celles qui prolifèrent dans la région transfrontalière. Car une récente modification du schéma de cohérence territoriale – un document fixant les règles en matière d’aménagement – permettra finalement de consacrer 12 000 m2 aux commerces, ouvrant des opportunités pour les grands magasins. «Rien n’est signé», tempère néanmoins Marion Comestaz, responsable économie à la Communauté de communes du Genevois (CCG). Mais qu’il s’agisse de Decathlon, de Botanic ou de KFC, elle ne dément pas l’éventualité que ces enseignes s’installent au sein de l’écoparc. Un bowling est également en lice pour intégrer le secteur des activités de loisirs.

Ce changement d’affectation s’explique par le besoin de créer des emplois dans une région qui souffre du déséquilibre avec sa voisine, Genève. En parallèle, pour les grandes chaînes, la région frontalière s’apparente à un eldorado dopé par les salaires suisses. Alors après avoir acheté ces parcelles à un paysan en 2003 et mis sur pied leur zone d’activités «verte» (13 millions d’euros d’investissement total), les communes ont perçu la nécessité d’un «rééquilibrage» du projet pour «conforter sa faisabilité économique», lit-on dans les documents officiels. D’autant qu’aujourd’hui, les bâtiments de l’écoparc dédiés aux services suscitent moins d’intérêt que les espaces commerciaux et les activités grand public.

La Confédération paysanne fait une autre lecture de ce projet et de son ouverture au commerce. «Nous ne sommes pas contre la création de places de travail, tient à préciser Matthieu Dunand. Mais le grand enjeu pour les agriculteurs de la région, c’est le foncier, et on bouffe encore des terrains agricoles. La Haute-Savoie a perdu 36% de ses fermes en dix ans et 73% de ses terres labourables», tempête le maraîcher établi au pied des Voirons.

Son raisonnement se base sur diverses études mettant en lumière les nombreuses friches dans la région. «C’est là qu’il faudrait investir et créer des zones d’activités. Mais la CCG préfère acheter du foncier agricole, beaucoup moins cher, pour bétonner.» Et la perspective du millier d’emplois promis? «Ces grosses enseignes créent des emplois précaires qui ne permettent pas de se loger dans la région. Elles ne nous rapportent rien en qualité de vie et remplissent nos routes.»