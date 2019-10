Un dispositif spécial pour les jeunes migrants promis pour la fin de l’année

La prise en charge à Genève des requérants mineurs non accompagnés (RMNA) et des migrants jeunes adultes fait l’objet de nombreuses critiques, lesquelles ont encore pris de l’ampleur depuis le suicide en début d’année d’un de ces jeunes (lire plus loin). Le Conseil d’État semble toutefois avoir pris conscience du problème puisqu’il a annoncé mercredi le lancement d’un plan d’action. Il doit aboutir, d’ici à la fin de l’année, à un dispositif de prise en charge coordonné entre les acteurs privés et publics concernés.

Un rapport de la HETS

C’est en réalité la délégation du gouvernement à la migration qui a travaillé sur la question. Elle est composée d’Anne Emery-Torracinta, responsable de l’Instruction publique, de Thierry Apothéloz (Cohésion sociale) et de Mauro Poggia (Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé).

La réflexion s’est inspirée du rapport réalisé par la Haute École de travail social (HETS), qui portait sur les besoins des enfants et jeunes requérants d’asile non accompagnés. Cette évaluation, demandée par le DIP, répond à une recommandation de la Cour des comptes. Elle couvre l’hébergement, l’encadrement social et éducatif, la formation scolaire et l’insertion professionnelle, ainsi que la santé et les prestations d’entretien. Le plan d’action qui en a découlé se décline en trois volets. Le premier vise à revoir les modalités d’hébergement et sera piloté par l’Hospice général. Le deuxième est consacré à la formation et est logiquement placé sous la responsabilité du DIP. Enfin, le troisième axe se centrera sur le renforcement de la coordination entre les acteurs impliqués dans la prise en charge de besoins de santé, notamment psychique, de ces jeunes migrants. «Ce plan d’action vise à préparer, d’ici à la fin de l’année, un dispositif de prise en charge coordonné des jeunes RMNA de 16 à 25 ans», précise le communiqué du Conseil d’État.

Le Collectif s’impatiente

Pour le Collectif de lutte des mineurs non accompagnés (MNA) – les jeunes qui ne bénéficient pas du statut de requérant d’asile – le Canton ne va toutefois pas assez vite. «À la suite de notre rencontre avec la délégation à la migration le 26 août, le SPMI (ndlr: Service de protection des mineurs) avait promis à six jeunes qu’ils seraient scolarisés dans les plus brefs délais, or il ne se passe toujours rien», dénoncent Camille et Léa, au nom du collectif.

Elles regrettent par ailleurs que des MNA soient toujours logés dans des hôtels qui ne sont pas adaptés pour accueillir ces jeunes. Si l’État s’est engagé à ouvrir prochainement un nouveau foyer pour ces mineurs, le collectif émet des craintes sur l’encadrement et le nombre de places prévus.

«Le canton parle également du caractère provisoire de ce lieu, relève Camille. Est-ce qu’il anticipe déjà la suite? Quelles seront les solutions de relogement?» Si tout va bien, une partie des réponses à ces questions devraient tomber d’ici à la fin de l’année.