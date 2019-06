Un «couscous magique» et des doutes au procès des coups de marteau

Il fut un temps où ils étaient compagnons d’infortune. Un peu paumés l’un et l’autre, de voisins ils étaient devenus amis et peut-être même amants. Cet homme de 52 ans et cette femme de dix ans son aînée sont désormais coprévenus dans l’affaire d’une plaignante torturée au marteau en 2016 au Lignon.

Pour se défendre devant la justice, ils n’ont d’autre choix que de rejeter la faute sur l’autre. Aujourd’hui, ils sont seuls et ennemis.

Des hypothèses, mais pas de preuve directe

Plutôt en retrait jusque-là, les avocats de la défense avaient la matinée de mercredi pour plaider, au lendemain d’un réquisitoire sévère de la procureure Séverine Stalder, laquelle a réclamé des peines d’emprisonnement de 18 ans pour l’exécutant et pour sa présumée instigatrice.

Les deux avocats de cette femme de tempérament, belle-sœur de la victime, ont demandé aux juges d’acquitter leur cliente. L’un après l’autre, Mes Alessia Colucci et Pierluca Degni ont parcouru une nouvelle fois le dossier et n’y ont trouvé «aucune preuve directe, uniquement des hypothèses», selon la première. Le second, avec une habileté remarquable, réussit à instiguer le doute et souligne l’absence d’«éléments concrets» à la procédure. Il reconnaît le caractère revêche de sa cliente, sa tendance à s’immiscer dans la vie de ses proches et la peur qu’elle suscite chez ceux qui la côtoient. «Mais ça ne fait pas d’elle une assassine», martèle Me Pierluca Degni en s’adressant aux sept juges.

Son raisonnement juridique se base avant tout sur le doute qui entoure le rôle de sa cliente et sur «le lien périlleux» que la justice pourrait faire entre «sa personnalité et le résultat (ndlr: la victime a survécu à ses nombreuses blessures mais porte des séquelles à vie), qui est abject. Ne vous adonnez pas au délit de faciès, ce serait insupportable», lance-t-il aux sept juges.

«C'est farfelu, mais sa réalité n'est pas la nôtre»

Dans l’autre camp, la défense de l’Algérien résidant en France trahi par son ADN sur les lieux du crime a la tâche plus délicate. Me Caroline Neithardt ne peut pas nier le rôle de son client dans cette affaire, mais souligne la faiblesse de sa personnalité, contrebalancée par le tempérament de celle qui lui aurait donné l’ordre d’éliminer la belle-sœur mal-aimée. Le mot-clé, c’est l’emprise. Son client se serait trouvé sous la coupe de cette femme qui l’a poussé à une violence extrême. «On lui dit de frapper, il frappe», résume l’avocate avant de demander une peine n’excédant pas dix ans d’emprisonnement.

C’est l’une des facettes singulières de ce procès teinté de magie noire. D’abord, il a été maintes fois question d’une voyante distillant des consignes à la prévenue. Puis, à l’heure des plaidoiries, on apprenait que l’accusé qui persiste à se dire «envoûté» suspectait sa coprévenue de lui avoir fait manger «un couscous magique».

Son avocate sait que le Tribunal criminel avalera difficilement la thèse de la semoule empoisonnée mais y voit une preuve de sa crédulité: «C’est farfelu, mais avec ses facultés et sa personnalité fruste, il croit à la sorcellerie. Sa réalité n’est pas la nôtre.»

Le jugement sera rendu mardi.