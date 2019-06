Un club de foot invite deux équipes de requérants d'asile pour fêter ses 100 ans

Modeste formation de 5e ligue, la division cantonale la plus basse, l’US Genève-Ville, fondé le 1er juillet 1919, ne compte plus aujourd’hui que trois équipes, les deux autres évoluant en senior et vétéran. Dans ces conditions, assurer la relève, voire la pérennité du club, est une gageure. Mais ses dirigeants ont de l’imagination. Pour leur tournoi du centenaire, ce samedi 8 juin aux Évaux, ils ont invité deux équipes de requérants d’asile. Avec une petite idée derrière la tête…

«Notre chance, c’est que nos 70 membres, tous joueurs, vivent à fond pour ce club, l’un des plus anciens du canton. Il y a un vrai esprit de camaraderie, et c’est ce qui nous sauve, explique le président, Valter Jeronimo. Mais il ne faut pas rêver, on végète et ce n’est pas viable à moyen terme.»

Un titre de champion suisse

L’US Genève-Ville a pourtant connu son heure de gloire en Satus – une fédération parallèle à la «grande» Association suisse de football qui regroupait surtout des clubs issus d’entreprises. Il décrochait même le titre de champion suisse en 1985, avant de rejoindre l’Association cantonale genevoise de football six ans plus tard. Et de glisser petit à petit dans les fins fonds des classements…

Pour rebondir, ses responsables se sont donc tournés vers l’Hospice général. «Nous sommes déjà un club multiculturel, l’intégration est une tradition chez nous, poursuit Valter Jeronimo. À l’occasion de notre tournoi, nous avons donc invité une trentaine de requérants d’asile. Ils composeront deux équipes, une d’actifs et une de seniors. Ces joueurs seront entièrement équipés par nos soins. Notre comité du tournoi, emmené par notre vice-président Philippe Aegerter, s’est démené pour trouver les fonds nécessaires par le biais d’une subvention de la Ville de Genève et auprès d’une fondation privée.»

L'Hospice général enchanté

Samiré Bilali, assistante sociale à l’unité Actions intégration de l’Hospice général, se réjouit de ce partenariat: «Pour les requérants d’asile, la pratique du sport au sein d’une association ou d’un club constitue un formidable moyen d’intégration, relève-t-elle. Ce genre de projets permet vraiment de créer des liens, des ponts entre les migrants et la population genevoise. L’idée est aussi, par la suite, de pouvoir inscrire ces footballeurs dans des clubs.»

Assurer la relève

C’est aussi ce qu’espère Valter Jeronimo: «On ne le cache pas, notre but est de pouvoir intégrer à terme une dizaine de ces joueurs afin de renouveler nos effectifs. Et pourquoi pas créer une seconde équipe d’actifs, pour pouvoir viser la montée dans les ligues supérieures. C’est un objectif assez ambitieux, mais sans objectif, un club n’avance pas.»

Tournoi du centenaire de l’US Genève-Ville, samedi 8 juin au Centre sportif des Évaux (Onex)

(TDG)