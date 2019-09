Un bizutage au sein de la police aboutit en justice

Faire une blague de potache à 290 mètres d’une représentation diplomatique américaine peut coûter cher. Alain*, un assistant de sécurité publique de la police, l’a appris à ses dépens en écopant d’un blâme: «Le lieu était hautement sensible compte tenu des attentats survenus depuis 2015 (ndlr: notamment en Europe) et du contexte international actuel», relève le chef de la police de la sécurité internationale (PSI) dans un arrêt de la Chambre administrative rendu cet été.

Les faits remontent à 2018, au milieu de la nuit. Alain, en patrouille et en uniforme, propose à un collègue de faire une farce à un nouveau venu dans la section diplomatique.

Faux planton

L’idée est de lui faire croire qu’il doit faire le planton pendant trente minutes pour sécuriser l’arrivée d’un prétendu convoi VIP en vue d’une réception pour une personnalité américaine de haut rang. Le jeune agent, avec un gilet jaune et un bâton de circulation lumineux, reste une minute trente à attendre le convoi imaginaire. Il est posté dans un lieu éclairé et avec très peu de passage, relèvera en substance Alain durant la procédure. La scène est filmée par ses collègues. La vidéo est ensuite transmise sur un groupe WhatsApp privé, suivi par d’autres collègues avec l’accord du «bizuté», précise en substance l’arrêt.

En veine, Alain remet ça quelques jours plus tard à l’aéroport. En planton pendant une heure, lui et un collègue se retrouvent face à une femme, probablement une passagère, assise par terre dans une position laissant apparaître ses sous-vêtements. Alain prend une photo de la scène et la partage sur le même groupe WhatsApp. Le tout avec un commentaire qui visait l’un des membres de l’unité et non pas l’inconnue sur la photo.

Convoqué par la hiérarchie

L’affaire finit par s’ébruiter et remonter aux oreilles de la hiérarchie. Alain est convoqué à la fin de l’an dernier par son chef, qui lui signifie un blâme. Selon ce responsable, le comportement d'Alain. n’était pas exemplaire et aurait pu avoir des conséquences graves «si le planton improvisé avait été remarqué et interprété par le Corps des marines des États-Unis comme une mesure supplémentaire non annoncée par la police».

«Un blâme pénalisant»

Quant aux faits survenus à l’aéroport, le chef de la PSI considère que son collaborateur a manqué de respect à la personne photographiée.

Contestant son blâme, Alain a porté l’affaire en justice. Souhaitant devenir formateur, il considère que cette punition le pénalise excessivement car «il se devait d’avoir un dossier vierge de toute sanction. Sa candidature pour la gendarmerie avait déjà fait les frais de la présente procédure disciplinaire.»

Dans son recours, Alain relève qu’il n’a pas d’antécédents, que ses agissements n’ont pas eu de conséquences sur le bon fonctionnement de la police et que l’agent «bizuté» n’en a gardé aucune rancœur. Quant à la photo prise à Cointrin, le recourant estime que le groupe WhatsApp est un groupe privé et fermé, au sein duquel plusieurs messages et blagues potaches sont envoyés de part et d’autre, «comme c’est souvent le cas dans la plupart des groupes de discussion».

Alain, qui regrette d’avoir heurté la sensibilité de ses collègues et qui admet avoir fait preuve notamment de mauvais goût, de maladresse et de peu d’élégance, estime qu’il ne mérite toutefois aucune mesure disciplinaire à proprement parler, supportant d’ores et déjà les conséquences de ses actes sur le plan professionnel. Par ailleurs, dans cette affaire, il a l’impression de faire l’objet d’une vengeance de la part d’un collègue qui l’aurait pris en grippe. Ce qui n’est pas le cas du «bizuté», avec qui il est toujours en bons termes. Quoi qu’il en soit, les juges n’ont rien voulu savoir. Ils confirment aujourd’hui la sanction.

C’est la deuxième affaire de bizutage qui défraie la chronique cette année. La première concernait quatorze gardiens de prison qui se retrouvent sous enquête pour avoir «intronisé» l’an dernier deux nouveaux collègues à coups de peinture, d’eau et d’autres produits alimentaires solides et liquides.

Un autre cas en 2004

Au sein de la police, un autre événement du même style avait fait du bruit en 2004. Trois agents en service avaient organisé une cérémonie pour marquer la fin du célibat de l’un d’entre eux, à Cornavin. Le futur marié s’était déguisé en Chico, personnage de grande folle brésilienne inventé par la télévision Canal+. Grimé, le gendarme portait «une perruque afro, un t-shirt jaune et un short vert». Une «patrouille composée de deux gendarmes amis» avait simulé une interpellation.

* Prénom fictif