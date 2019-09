Un avion de Swiss se pose en urgence à Cointrin

Que s'est-il passé? Parti de Genève vers l'aéroport de Heathrow, l'avion de la compagnie Swiss reliant Genève à Londres lundi soir a dû faire demi-tour et se reposer à l'aéroport de Genève-Cointrin quelques minutes après le décollage. Le vol LX358 de 21 h 42 a atterri à 21 h 59 sur Genève en raison d'un incident technique.

LIVE Swiss #LX358 to London Heathrow is declaring an emergency over East of France https://t.co/NVzLvGCNBq pic.twitter.com/fGtIhEUT0i

HB-JCA #LX358 #GVA to #LHR suffered an engine problem and is back in Geneva.. firefighters and many people around the aircraft on the tarmac. Not another engine issue for a #CS300 #A220 ????????