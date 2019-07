Un as genevois du Rubik’s Cube défie 900 concurrents à Melbourne

Les mains font tournoyer le cube multicolore, les yeux scannent les faces, l’esprit turbine pour élaborer les stratégies. Après quinze secondes d’observation, top départ: les doigts restituent la chorégraphie mentalement élaborée, rotations sur la gauche, en bas, en haut. Les doigts s’agitent frénétiquement dans un ballet étourdissant, à la vitesse et au son d’une petite mitraillette. Ils paraissent désordonnés; c’est tout le contraire. Les couleurs s’alignent. Le casse-tête est résolu. Roger Kirchner, 12 ans, grimace de mécontentement. Il est moins rapide que d’habitude.

Le Genevois fait partie de la poignée de Suisses qui vient de participer au championnat du monde de Rubik’s Cube, organisé au début de juillet en Australie. Il ne repart pas avec des médailles mais avec des souvenirs inoubliables. Résoudre ce célèbre casse-tête coloré est une véritable discipline: le Speedcubing (lire ci-contre). Le but consiste à rassembler le plus rapidement possible les faces par couleur grâce à un système de rotation. Elle se pratique sur des cubes de différentes tailles et formes, à une main, avec les yeux bandés et même… avec les pieds.

Algorithmes à mémoriser

Pour Roger, la passion du cube a commencé un froid dimanche d’octobre. «Je m’ennuyais et je me suis souvenu qu’on m’avait offert un Rubik’s Cube à Noël. J’ai essayé de le résoudre, sans succès.»

Il emmène l’objet à l’école et un camarade trouve la solution. «J’étais impressionné. Alors je me suis entraîné pendant une semaine et j’ai aussi réussi!» Le voilà séduit. Quelques mois plus tard, le divertissement d’un dimanche est devenu une passion de tous les jours. Son bureau fait les frais de ce nouveau hobby, colonisé par une quarantaine de cubes. Des 3x3 (trois rangées de trois), des 4x4, un pyraminx (cône), un Megaminx (12 faces), entre autres.

Du cube partout, qui se décline jusque sur les vêtements de Roger: casquette, t-shirt, pantalon à damier coloré commandé sur internet, sac à dos. Le joueur ne part pas à l’école sans un cube dans le cartable et s’entraîne pratiquement tous les jours «en résolvant au moins un à trois Rubik’s Cube. Un jour, je me suis entraîné quatre heures. J’avais une bouteille d’eau à côté de moi quand même, parce que c’est fatigant.» Il regarde aussi des vidéos sur YouTube, «pour apprendre les formules». Soit des algorithmes, une série de mouvements qui ont un effet précis sur le cube et permettent sa résolution.

La discipline laisse en effet peu de place à l’improvisation. Pour un 3x3, par exemple, il faut compléter d’abord une première couronne en partant du bas. Puis s’attaquer à la seconde, remplir une face, constituer une croix, finir par les coins. «C’est simple quand on connaît! commente Roger. Il existe d’autres formules, j’en maîtrise une trentaine au total. En parallèle, j’ai développé mes propres stratégies, ça permet parfois d’aller plus vite.»

Faut-il être forcément bon en logique pour exceller au Rubik’s Cube? Si Roger adore les maths, Alessio Giuliano, membre du comité de l’association suisse de Speedcubing, soutient que ce n’est pas une condition sine qua non «mais ça peut aider. Il est surtout impératif d’avoir une bonne mémoire. Les méthodes de résolutions requièrent d’apprendre énormément d’algorithmes.» Cependant, ajoute-t-il, «il n’est pas nécessaire d’avoir ces aptitudes dès le début de la pratique du cube. Tout cela se développe avec de la pratique.»

Tout prévoir mentalement

À la manière d’une discipline sportive, le Speedcubing possède ses règles, ses arbitres, ses champions. En compétition, les joueurs s’affrontent sur des cubes brouillés par des mélangeurs officiels selon un même schéma. Ils disposent de quinze secondes pour étudier le cube. «Durant ce temps, on prévoit mentalement les coups qu’on va faire, raconte Roger. J’arrive parfois à aller, dans ma tête, jusqu’à la composition de la deuxième couronne. Pour le reste, j’improvise!»

Le passionné a commencé les compétitions en janvier. Si en 3x3, il se place dans le milieu du tableau au niveau suisse, il excelle en pyramix. Il s’est même essayé à la résolution avec les pieds «mais ça m’a pris trop de temps, au moins 4 minutes». Il espère briller aux championnats du monde à Melbourne, ouverts à tous les joueurs sans sélection.

«On fait le déplacement en famille pour lui, sourient les parents, très fiers. Et on profite de l’occasion pour faire un beau voyage.» Roger se retrouvera face à plus de 900 participants. Stressé? «Non, ça va. C’est bien pire pour les épreuves à l’école!»