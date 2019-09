Un armateur grec s’offre un immeuble à 62 millions

Les grosses transactions immobilières qui animent le marché genevois sont surtout le fait des investisseurs institutionnels et des compagnies d’assurances. Mais, en juin dernier, un bâtiment situé au cœur de Genève a été acquis par des privés. La famille grecque Martinos a racheté pour 62,5 millions de francs un bel immeuble situé Quai de l’Île. Cette transaction, réalisée via une société chypriote, est l’une des plus importantes effectuées cette année. Et l’investisseur n’est pas n’importe qui. Thanassis Martinos, le patriarche, aujourd’hui âgé de 69 ans, est à la tête d’une armada de bateaux. Septante-quatre. vingt-neuf tankers transportant du pétrole, trente-cinq vraquiers chargés notamment de denrées agricoles et dix porte-conteneurs. Cette flotte pèse quatre millions de tonnes. Basée à Nicosie et Athènes, son groupe (Eastern Mediterranean Maritime) emploie 180 collaborateurs et 1500 marins.

Trois frères et 240 bateaux

Avec ses deux frères, Andreas et Dinos, il appartient à une très discrète dynastie d’armateurs. La compagnie maritime d’Andreas Martinos, Minerva Marine, gère de son côté une flotte de 73 navires, dont 67 tankers. Et celle de Dinos exploite 92 bateaux parmi lesquels 64 transportent des produits pétroliers. Ensemble, la famille gère donc près de 240 bateaux. Thanassis Martinos songe-t-il à établir en Suisse, et à Genève en particulier, une filiale de son groupe? L’armateur grec n’a pas souhaité préciser ses intentions au moment où nous publions cet article. L’immeuble qu’il a acheté abrite déjà de nombreuses sociétés et start-up actives dans les nouvelles technologies, dont l’association Libra (lire notre encadré). La famille Martinos s’est aussi engagée, par le biais d’une fondation, dans la restauration d’une église byzantine située sur l’île grecque de Naxos. Cette opération, qui a été menée de concert avec l’association gréco-suisse Jean-Gabriel Eynard (l’ancien propriétaire du Palais Eynard, où se situe la mairie de Genève et qui avait soutenu l’indépendance de la Grèce), a été couronnée par une récompense de la part d’Europa Nostra, l’an dernier.