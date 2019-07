Un anévrisme terrasse Louis Favre dans son tunnel

En 1879, la hiérarchie de l’information n’a pas encore sa place dans les journaux. Toutes les nouvelles parues dans «La Tribune de Genève» de ce 22 juillet sont présentées de la même manière, l’une après l’autre. Un empilement. Seul signe, peut-être, d’une importance accrue, la longueur d’une dépêche, qui peut montrer que son rédacteur considère le sujet comme plus important que d’autres.

Il faut ainsi attendre la page 3 de l’édition du jour, en fin de première colonne et en rubrique locale, pour apprendre le décès de l’ingénieur entrepreneur genevois Louis Favre, orfèvre du percement du tunnel du Gothard. Une information nullement mise en valeur malgré son importance. «Samedi après-midi, une dépêche nous apportait la triste nouvelle de la mort inattendue et regrettable de M. Louis Favre, entrepreneur du tunnel du Saint-Gothard. Parti de Genève le matin, rien ne laissait prévoir que sa fin fût si prochaine. Il était appelé à montrer l’état des travaux du tunnel à un ingénieur étranger. Lorsque arrivé vers le poteau 2650, il s’écria: «J’ai une crampe»; au même moment, il s’évanouissait et tombait à terre. On s’est empressé de le mettre dans un vagon (sic) et de le transporter hors de la galerie, mais à peine sorti du tunnel, il expirait. Sa mort a été causée par un anévrisme. M. Favre est mort à l’âge de 53 ans au moment où il allait terminer ce qu’il appelait la grande œuvre de sa vie.»

On notera que malgré le télégraphe (première mise en service en 1852), la nouvelle met trois jours pour arriver à Genève. Le tunnel du Gothard (15 km de long) sera finalement ouvert trois ans plus tard, le 1er janvier 1882, après sept années et cinq mois de percement. Le 11 décembre 2016, le tunnel de base du Saint-Gothard a été mis en service après dix-sept ans de travaux. Il mesure 57 km. Une rue Louis-Favre a été nommée en l’honneur du tunnelier dans le bien nommé quartier des Grottes.

Dans la rubrique faits divers, on apprend que la crue du Rhône atteint à Bellegarde «12 mètres au-dessus de l’étiage. De mémoire d’homme, ce fait ne s’était pas produit.» Plus amusant, «Le Courrier des États-Unis», que cite «La Tribune», raconte un singulier effet de la foudre: «À l’aide de la foudre réduite à sa simple expression de courant électrique, on vient de nouveau de célébrer un mariage aux États-Unis.» Le Dr. Shaw, qui était à Los Angeles, a été uni à Miss Margaret Wright, qui se trouvait dans un bureau télégraphique de Newark. «Et dire que ces gens-là divorceront peut-être un jour», conclut le rédacteur de la dépêche. Toujours dans le registre matrimonial, une perle: «Lors du passage du shah à Genève, une dame assez naïve lui demanda s’il était marié. Beaucoup, répondit le monarque de l’Orient.»