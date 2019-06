Un ancien directeur de ressources humaines fabrique des robots inutiles

De toute évidence, ils sont inutiles. Et c’est sans doute cela qui les rend attachants. Comme un pied de nez à la modernité et aux machines qui promettent de surpasser l’humanité dans bien des domaines, ces robots-là ne servent à rien. Sinon à nous faire sourire. Leur créateur n’est pas un ingénieur. Il n’est pas davantage un artiste – en tout cas, rien ne le prédisposait à le devenir.

À 51 ans, Arieh Lewertoff a fait carrière dans la police, la banque et l’assurance. Une longue pause entre son emploi précédent et son métier actuel a conduit ce spécialiste en ressources humaines à réfléchir au sens de sa vie professionnelle. Et aussi à prendre le temps de rêver et de s’occuper manuellement. C’est ainsi que son premier personnage est né.

Comment? À l’aide de vieux objets, ramassés dans les rues de Genève et chinés aux puces. La première créature résulte de l’assemblage, maintes fois recommencé, de vieux phares de voiture, de morceaux de bois brut, d’anciennes ampoules de radio, d’une montre gousset, d’un roulement à bille de moteur, d’instruments de mesure de voltage, de quelques barres de fer et de plusieurs boulons.

«Dans ce monde d’obsolescence programmée et de surconsommation effrénée, j’aime l’idée de ne pas jeter. De redonner vie à un objet qui a eu une histoire», raconte le jeune quinquagénaire.

Le prototype est né en août 2018. «Cela m’a pris un bon mois. Je voulais qu’il ait une bonne bouille, qu’il dégage de la gentillesse.» Depuis, le créateur en herbe a élaboré une trentaine de personnages tous différents (de 40 cm à 1 m de haut). Chacun a une sorte de regard. Tous ont beaucoup de succès. «Jamais je n’aurais imaginé que cela parlerait autant aux gens.»

À l’opposé de l’art contemporain, c’est léger et sans prétention. «Mes robots ne sont pas intelligents, mais sympas et bienveillants.» Exposés un temps à la Madeleine, ces objets sont désormais visibles sur le site ariehlewertoff.com ainsi qu’à l’atelier de leur créateur sur RV.

Une nouvelle exposition est prévue à la galerie La Primaire (7, ch. de la Colombe, 1231 Conches) du 28 septembre au 13 octobre.

(TDG)