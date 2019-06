Un accrochage entre un camion et le tram 12 fait trois blessés

L'accident s'est produit à la place du Molard à 9h40 lundi. Alors qu'un tram de la ligne 12 circulait en direction de Moillesulaz, la porte d'un camion blanc garé sur le trottoir aux abords de la boutique Bongénie s'est ouverte. «Durant l'accrochage, une vitre à l'avant du tram a explosé, blessant légèrement trois passagers du tram. Ils ont été pris en charge par une ambulance», indique François Mutter, porte-parole des TPG. Un rétroviseur et une porte du tram ont aussi été endommagés. La porte du camion a, elle, été démolie.

Photo: Oscar Sanmartin

«La ligne 12 est interrompue dans les deux sens entre Plainpalais et Rive. Les arrêts Place de Neuve, Bel-Air et Molard ne sont pas desservis, confirmaient les TPG à 11h20. Cette mesure demeure le temps qu’un constat de l’accident ait pu être établi par les forces de l’ordre.» A la place, les usagers peuvent emprunter la ligne 18 entre Plainpalais et Bel-Air, puis les bus 2, 7, et 10 jusqu'à Rive. Les TPG recommandent à leurs clients de consulter leur site www.tpg.ch.

Ligne 12 - En raison d'un accident - Info détaillée : https://t.co/Igg0K8dC5u — TPG info trafic (@TPG_Infotrafic) 24 juin 2019

(TDG)