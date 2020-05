L'UDC veut une commission d'enquête parlementaire pour analyser la crise

Le député UDC Thomas Bläsi tentera lundi de convaincre une majorité du Grand Conseil qu'il est nécessaire de créer une commission d'enquête parlementaire (CEP) afin de faire le bilan de la gestion du Conseil d'État durant la pandémie. «Pour avoir vécu en tant que pharmacien les effets du niveau d'impréparation du Canton, je pense que nous devons procéder à cet exercice pour en tirer un bilan commun», explique-t-il.

Rien ne dit bien sûr que son projet de motion sera soutenu par une majorité parlementaire, mais le député assure en avoir beaucoup parlé avec des élus d'autres partis et avoir constaté de l'intérêt. «J'ai pris en compte des suggestions et les ai intégrées à mon texte, assure-t-il. Ce n'est pas qu'une démarche personnelle ou celle de l'UDC.»

Beaucoup de suspicions

Si les explications du député sont consensuelles, les questions que devrait se poser la CEP le sont moins. Exemple: évaluer les mises en danger éventuelles que le niveau de préparation du Canton et les décisions prises par le Conseil d'État ont pu faire courir à tous les personnels indispensables, qu'ils appartiennent au secteur privé ou public. Ou encore: procéder à la même analyse des risques et des conséquences pour l'économie genevoise. Pour Thomas Bläsi, il faut comprendre pourquoi la maladie a particulièrement touché Genève.

«Je pense nécessaire d'en passer par là, nous ne ferons pas l'économie d'un bilan en profondeur de ce qui s'est passé, commente l'élu. Le Grand Conseil doit avoir une base commune car elle permettra ensuite d'avoir des débats parlementaires apaisés. Sinon, nous allons traîner cela pendant des années.»

Selon lui, le rapport que va présenter la semaine prochaine la Commission législative sur les arrêtés adoptés par le Conseil d'État durant la crise n'a pas la même portée. «Le champ d'une CEP est beaucoup plus large et elle dispose de davantage de compétences», explique-t-il.

Un outil très peu utilisé

Sur ce point, on ne peut que lui donner raison. Inscrite dans la législation depuis 1999, une CEP est l'instrument d'enquête le plus puissant du Grand Conseil. Il est donc utilisé avec parcimonie. Seules deux CEP ont été créées jusque-là: en 2012 pour enquêter sur le conflit entre deux magistrats de la Cour des comptes; et en 2015 pour se pencher sur «l'affaire Adeline».

À la suite de cette seconde affaire, le Parlement avait constaté que le système était trop lourd et avait changé quelques règles en 2019. Il a ainsi réduit le nombre de commissaires d'une CEP de quinze à un représentant par groupe parlementaire (sept) et a imposé une durée de dix-huit mois au maximum pour rendre un rapport.