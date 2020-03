Un UDC à la conquête de la Mairie de Vandœuvres

Une page se tourne dans cette commune bourgeoise dont les habitants rêvent de tranquillité. La gestion confuse des affaires communales, pointée par la Cour des comptes, a ouvert la boîte de Pandore. Longtemps tenue par Catherine Kuffer, la Mairie est à prendre. Le résultat promet d’être serré entre l’Entente communale, emmenée par Laurence Miserez, et la liste Vand’œuvres pour vous (VOV) chapeautée par l’UDC Michael Andersen, qui rêve de devenir maire. Dans cette course, il est escorté par le député PLR Philippe Morel et la hors-parti Véronique Lévêque, adjointe depuis 2015. Cette liste veut «réorganiser de fond en comble l’administration». «Pas de doute: une gouvernance claire et transparente doit dorénavant être l’ADN de cette commune. Afin de ramener la sérénité dans la vie politique, nous présentons à l’Exécutif un trio entièrement renouvelé», avance de son côté Laurence Miserez, épaulée par René Stalder et Maximilien Turrettini.

L’aménagement est le deuxième thème important pour les trois listes. Le VOV déclare vouloir «enfin agir pour préserver la qualité de vie de notre commune». «L’aménagement du territoire et la mobilité sont les enjeux de ces cinq prochaines années», résume Laurence Miserez. Quant à la liste Vandœuvres écologie, soutenue par les Verts et emmenée par Jean-Louis Vaucher, elle cible notamment «le soutien à l’efficience énergétique et aux énergies renouvelables, la protection de la biodiversité et la promotion d’une mobilité multimodale et plus douce».