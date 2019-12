Le «trou de la mission d’Irak» crispe le Grand-Saconnex

Au 193, route de Ferney, à l’entrée du Grand-Saconnex, non loin de la jonction autoroutière, des palissades beiges de chantier sont devenues un élément du mobilier urbain. L’éphémère paravent totalise un record de longévité pour une barrière de chantier: depuis 2011, il masque un trou béant et un chantier à l’arrêt qui commencent sérieusement à crisper la commune, lasse de cet inachevé qui enlaidit sa porte d’entrée.

Tout a commencé en 2004, lorsqu’une société privée construit un premier immeuble de bureaux sur la parcelle. Quelques années plus tard, la construction du second bâtiment démarre mais la société fait faillite et le chantier s’interrompt en 2011.

La parcelle estmise aux enchèreset devient propriété de la mission d’Irak. Celle-ci envisage d’abord de relancer et d’adapter le projet de construction. «Au vu de la situation difficile en Irak, il n’y a finalement pas eu les financements nécessaires», rapporte Jean-Marc Comte, maire du Grand-Saconnex. Le trou reste béant, les palissades prennent leurs quartiers.

«Les premières années, nous avons été patients, souligne le maire. Mais en 2014, nous avons commencé à écrire au Canton ainsi qu’à la mission suisse», notamment parce que les panneaux de chantier se démontaient. La loi cantonale prévoit pourtant qu’en cas de suspensions d’un chantier excédant une année, «le département peut soit ordonner l’achèvement de l’ouvrage, soit exiger la démolition des parties inachevées et la remise en état des lieux», rapportePauline de Salis, porte-parole du Département du territoire.

Sauf que le propriétaire des lieux jouit d’un statut particulier. Ni la commune ni le Canton ne peuvent le contacter directement. Paola Ceresetti, porte-parole de la mission permanente de la Suisse, qui dépend du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), détaille: «Vu le statut diplomatique dont jouissent les missions permanentes et conformément aux règles du canal diplomatique, les autorités suisses doivent s’adresser à celles-ci par l’entremise de la mission suisse auprès des Nations Unies et vice-versa.»

Le Canton ne peut donc pas faire appliquer la loi, il ne peut pas exiger d’une mission diplomatique que des travaux suspendus plus d’un an soient terminés? «Ce n’est pas exact, répond Pauline de Salis. C’est la convention de Vienne qui prévoit que l’intervention du département ne peut se faire que par la voie diplomatique et que, même par cette voie, la mission suisse ne peut ordonner l’exécution.»

La mission suisse, sur qui tout repose donc, assure de son côté avoir «toujours transmis les demandes des autorités locales». Elle indique avoir adressé six courriers officiels à son homologue irakienne et multiplié les démarches auprès de ses représentants. Une réponse? «La Mission permanente d’Irak a répondu à nos sollicitations en indiquant à chaque fois son intention de réaliser le projet de construction. Les contacts se poursuivent.»

La commune envisage maintenant de proposer le rachat de la parcelle. «Nous sommes propriétaires du terrain voisin, qui est en cours de déclassement, cela ferait sens», souligne Jean-Marc Comte. Il faudra encore obtenir l’aval du Conseil municipal. Puis retourner auprès de la mission suisse...