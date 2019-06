Trop grosse, la barrière à vaches de Merlinge doit être démontée

Un champ est un champ, et les clôtures n’y sont admises qu’avec parcimonie et pour autant qu’elles soient conformes à leur usage. Pour des vaches, pas question de dresser des barrières à hauteur d’homme, un fil électrique suffit. La loi est intraitable et l’État veille.

C’est la leçon que doit ruminer le propriétaire du domaine de Merlinge, à Meinier, prié de démolir sa clôture de 1,8 km de long après avoir perdu devant les tribunaux.

Cette affaire, qui rappelle quelques fondamentaux du droit, a été commentée lors d’un séminaire organisé par la Chambre immobilière, preuve qu’elle n’est pas si anodine qu’elle ne paraît.

Le refuge de la reine Marie-José

Le domaine de Merlinge a connu ses heures de gloire puisque la reine Marie-José d’Italie y a trouvé refuge durant plus de trente ans. Elle habitait le château, belle demeure entourée d’un jardin et d’un verger. La propriété compte aussi un corps de ferme et 30 hectares de terres. Elle appartient désormais à une société immobilière.

En 2015, à la suite d’un courrier de la Commune, un inspecteur du Département du territoire constate qu’une clôture en bois a été posée sans autorisation tout autour du domaine. Elle mesure 1,70 m de haut. L’État demande alors au propriétaire de requérir une autorisation. Ce dernier s’exécute, tout en s’excusant.

Paysage dénaturé

L’instruction du dossier débouche sur un refus. Le Département se base sur plusieurs préavis négatifs.

Celui de la Commune, qui estime que la clôture dénature le paysage et qui doute qu’elle serve vraiment au bétail, puisqu’elle entoure notamment des vignes et des cultures.

Celui du Service de l’agriculture, qui partage les mêmes doutes et qui relève que pour les vaches, une installation plus légère est possible. Le démontage est ordonné.

Vaches allaitantes

Le propriétaire fait recours. Il s’agit, dit-il, de contenir des vaches allaitantes, plus farouches que les laitières, pour qui un fil électrique ne saurait suffire. Il note par ailleurs que des barrières de ce type existent dans le voisinage pour des chevaux. Certes, admettent les services de l’État, mais les chevaux sont des animaux de fuite susceptibles de sauter par-dessus les barrières. Pas les vaches, même allaitantes.

Le Tribunal de première instance donne raison à l’État, mais réduit l’amende que ce dernier avait infligée. Elle fond de 3000 à 1000 francs.

Constructions très limitées

Le propriétaire porte l’affaire en deuxième instance. Il aura encore moins de succès. La Cour de justice rappelle que la loi fédérale sur l’aménagement du territoire limite au maximum les constructions en zone agricole. Celles qu’on autorise doivent répondre au plus près aux besoins de l’activité paysanne.

Or, disent les juges, la clôture litigieuse entoure 26 hectares dont seul un tiers servirait à la pâture des bovins, le reste étant des vignes et des labours. Elle va donc bien au-delà de ce qui est nécessaire. Par ailleurs, le type de barrière est disproportionné.

Contradictions

La Cour relève aussi que lors du dépôt de la requête, le propriétaire a, dans un premier temps, indiqué que la barrière n’était pas destinée à l’exploitation agricole. Or, selon les juges, «en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit être accordée à celle que l’intéressé a fournie en premier, alors qu’il ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être le produit de réflexions ultérieures.»

Amende relevée

Selon la Cour, c’est à juste titre que le département a refusé la pose de la clôture. Enfin, comme il a été mis devant le fait accompli, la sanction est fondée. Et la Cour la relève aux 3000 francs de départ. Il conclut enfin que l’ordre de remise en état est conforme au droit.

Cet arrêt date de décembre 2018 et n’a pas été contesté au Tribunal fédéral. Le Département a donné au propriétaire un délai au 9 mai pour démolir sa barrière. Elle est toujours en place. «Il y a encore du bétail sur le terrain», explique son avocat, sans préjuger de la suite.

(TDG)