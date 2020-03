Un troisième EMS suspend les visites

On le sait les personnes âgées sont particulièrement vulnérables au coronavirus. Pour réduire les risques, la Résidence du Mandement, à Satigny, avait déjà interdit jeudi toute visite. Et c’est maintenant l’EMS verniolan, La Châtelaine, et celui de Saint-Loup, à Versoix, qui suivent le mouvement.

«Nous voulons protéger au mieux nos résidents, commentait, ce vendredi après-midi, une collaboratrice de La Châtelaine, dotée de 87 chambres. Dès 19 heures ce vendredi et pour une durée d’au moins 5 jours, nous ne recevront plus de visiteurs.» L’EMS Saint-Loup a donc décidé de faire de même, comme vient de l’apprendre la Tribune de Genève.

La Fédération genevoise des EMS (Fegems) ne préconise pas, pour l’heure, cette mesure de façon générale. «Notre objectif est de défendre l’intérêt sanitaire pondéré avec la qualité de vie des résidents», répète Anne-Laure Repond, secrétaire générale de la Fegems. Comment? «En limitant si possible les visites et en les effectuant dans les chambres des résidents et non pas dans les espaces communs.»

Mais tout peut changer très vite en fonction de l’évolution de la pandémie. Gageons que d’autres maisons pour personnes âgées seront, elles aussi, bientôt fermées aux visiteurs. «On ne va pas mourir du coronavirus, mais de déprime», commente une personne âgée.