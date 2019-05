Trois policiers punis pour un vol de cannabis au poste

Ils devaient être trois à la barre du Tribunal de police, mais un seul s’est présenté vendredi. Les deux autres ont récemment annulé l’opposition à leur sanction par ordonnance pénale. En d’autres termes, ils l’acceptent.

Le chef de groupe, plus âgé, près de trente ans de service, conteste l’accusation, raison pour laquelle il était convoqué devant un juge. «Ma seule erreur est d’avoir oublié que j’avais mis deux plants de cannabis dans mon casier.»

Solitaire, peu communicatif, le gendarme expérimenté l’admet: ce travail commence à le fatiguer. «J’ai plusieurs fois demandé des mutations. Les nuits, je n’en peux plus.»

C’est précisément au terme de l’une de ces nuits de travail, au poste de Blandonnet, que les ennuis ont commencé.

Il est passé 5 h du matin, son service est terminé. Celui de deux de ses collègues également. Les trois lancent un apéro. Quelques verres de gin tonic avant d’aller dormir.

Au même moment, dans le garage du poste, plusieurs dizaines de plants de marijuana ont été déposés par des collègues sur une place de stationnement qui sert de dépôt pour les pièces à conviction. Ils viennent de saisir dans un appartement le cannabis, des lampes et des serres utiles à sa culture, ainsi que du matériel de conditionnement.

Des plants et un sachet

Comment les trois agents en sont-ils venus à s’emparer de certains de ces plants? Si les deux plus jeunes en ont pris chez eux et ont dit l’avoir fait par «intérêt botanique» – l’un d’eux a également dérobé un sachet contenant 4,3 grammes d’herbe – le responsable d’équipe n’a pas de mobile précis. Il n’est pas consommateur de cannabis – des prélèvements l’ont attesté – et il ne montre pas d’intérêt particulier pour la culture de chanvre en appartement. Sa version: il s’agit d’une simple négligence: «Quand je suis descendu dans le garage, j’ai vu deux plants par terre. Je les ai ramassés et j’envisageais d’investiguer les raisons de leur présence au sol. Je comptais en parler à la hiérarchie. Je les ai alors mis dans mon casier, mais je les ai oubliés.»

Au poste de Blandonnet, des agents vont rapidement remarquer l’absence des plants. Onze au total. Un supérieur téléphone alors au chef de groupe, qui confirme en avoir pris deux. «Vous n’allez pas faire un caca nerveux pour ça», lui lance-t-il, sans parler de son intention «d’investigation». Quant aux deux autres, ils ramènent la marchandise et se dénoncent à la hiérarchie. Une enquête de l’Inspection générale des services (IGS) est ouverte. Les trois agents sont suspendus et la justice lance une procédure pénale.

Faute «pas anodine»

Comme souvent lorsque des policiers sont concernés, le procureur général s’est déplacé au Tribunal. Après avoir condamné les deux jeunes agents à des jours-amendes avec sursis (ils sont toujours suspendus de leurs fonctions, une information confirmée par l’un de leurs avocats, Me Robert Assaël), Olivier Jornot est venu dire à la juge que la version du «regrettable malentendu» n’est pas recevable. Bien qu’il était plus expérimenté et sobre, l’agent «a fait comme les autres: il a pris les plants et les a planqués dans son armoire», soutient le procureur général. Était-ce un pari avec les collègues, un jeu, une provocation? «On ne le sait pas.» Olivier Jornot a demandé à la juge du Tribunal de police de le sanctionner pour soustraction d’objets mis sous main de l’autorité et d’infraction à la loi fédérale pour les stupéfiants (puisqu’il les a détenus dans son casier).

«La faute n’est pas anodine. Commis par un gendarme, les faits sont plus graves encore» Sabina Mascotto, Présidente du Tribunal de police

La juge Sabina Mascotto a suivi ce réquisitoire. «La faute n’est pas anodine. Commis par un gendarme, les faits sont plus graves encore», a-t-elle considéré. Même si le policier est un homme de peu de mots, «on ne comprend pas pourquoi il n’aurait parlé à personne de ses doutes après avoir trouvé des plants de cannabis» dans le garage de la police. Il n’est pas crédible qu’il les ait ensuite oubliés dans son casier», a-t-elle soutenu avant de lui infliger une peine identique à celle que le procureur général avait requise, soit 90 jours-amendes avec sursis.

Ce jugement ne marque pas le dénouement de l’affaire. Aussitôt le verdict connu, le gendarme et son avocat, Me Alain Berger, ont annoncé qu’ils feraient appel. «Mon client a trouvé les plants par terre et les a oubliés: sa version n’a absolument rien d’invraisemblable», soutient l’avocat. Il relève surtout que la décision du Tribunal de police ne dit rien de la motivation du gendarme: «Si c’était un voleur, il serait reparti avec.»

(TDG)