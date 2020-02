Trois leçons de courage déclinées au féminin

Les larmes dignes de Huda Al-Sarari et de Norma Librada Ledezma, qui évoquent la perte de leur enfant, contrastent avec le sourire vainqueur qui règne tant sur les lèvres que dans les yeux de Sizani Ngubane quand elle décompte avoir été violée trois fois. «J’aime le combat, surtout quand je finis par l’emporter.»

Ces morceaux de vie des trois finalistes du Prix Martin Ennals (lire encadré) livrés aux journalistes, le public est invité à se les approprier lors de la cérémonie qui désignera la lauréate ce mercredi soir, à 18h à la salle communale de Plainpalais ou en direct sur internet. Avec le soutien de la Ville de Genève.

Huda et les prisons secrètes

Pour la première fois, trois femmes ont été sélectionnées. L’avocate yéménite Huda Al-Sarari a enquêté sur le réseau de prisons secrètes gérées par des gouvernements étrangers dans son pays depuis 2015, où des milliers d’hommes ont été détenus arbitrairement et torturés. Après avoir documenté plus de 250 cas d’abus commis dans ces geôles, elle a pu dénoncer ce système et s’adjoindre l’aide d’organisations internationales comme Amnesty International et Human Rights Watch.

«Ce qui m’a attiré, c’est que personne n’en parlait», résume-t-elle dans un extrait vidéo projeté aux journalistes, qui sera diffusé en intégralité ce mercredi soir. «J’ai reçu des dizaines de plaintes de personnes dont un proche avait été enlevé, poursuit-elle lors d’une conférence ce mardi. J’ai cherché leurs noms dans les prisons officielles et je n’en ai pas trouvé la trace. J’ai découvert un réseau secret et au début de 2017, j’ai remis tous les documents de preuve à l’agence Associated Press (AP). Avec AP, on a créé un réseau avec les mères de détenus, et en faisant pression on a pu faire libérer 260 personnes.»

Son fils de 18 ans a été abattu en représailles, comme elle le confie avec une émotion intacte. Elle vient donc d’envoyer son deuxième enfant, lui aussi menacé, en exil pour le protéger. Et espère que la Suisse fera jouer ses relations diplomatiques sur les Émirats arabes unis pour renforcer le respect des lois et des droits humains.

Sizani et le droit des femmes rurales

Voici une militante sud-africaine qui lutte pour l’accès des femmes à la terre, aux droits fonciers, à la propriété et tout simplement à l’héritage dans les régions où règne le droit coutumier. «J’avais 10 ans à la mort de mon père, et quand j’ai accompagné ma mère voir le chef de clan, il a refusé de nous céder les terres qui devaient nous revenir, car nous étions des femmes. Cela ne serait jamais arrivé si j’étais un garçon. Et ces situations se produisent encore.» Depuis, Sizani Ngubane a fédéré 50'000 femmes et se félicite de victoires devant la Cour constitutionnelle, et en espère d’autres prochainement. La militante de l’égalité se bat également pour l’abolition de l’enlèvement de jeunes filles en vue d’un mariage forcé, une pratique traditionnelle appelée «ukuthwala».

Norma contre les disparitions au Mexique

Un soir, Paloma n’est jamais rentrée de l’école. Depuis, sa mère Norma Librada Ledezma s’est juré de consacrer le restant de ses jours à obtenir justice. «Je n’aurais jamais pensé qu’un jour Paloma viendrait alourdir les statistiques de féminicides.» Norma se met à étudier le droit pour défendre les familles qui connaissent le même sort. «La pauvreté et l’ignorance sont des facteurs qui permettent à l’État mexicain d’abuser des citoyens. Je me bats pour la vérité et la justice, c’est bien légitime.» Norma, qui vit sous la protection de gardes du corps, donnera une conférence publique ce jeudi 20 février à 19h30 à l'ADC pour témoigner de sa lutte contre les féminicides.

Selon Han Thoolen, président du jury, «les héros ne sont pas des gens extraordinaires, mais des gens ordinaires qui vivent et luttent sous des circonstances extraordinaires».

D’après les bilans financiers de la Fondation Martin Ennals, les dons sont en baisse. La pérennité de ses activités n’est pour autant «pas mise en cause», affirme son tout nouveau président, l’avocat Philippe Currat. Le cercle des donateurs est amené à s’élargir, ajoute la directrice Isabel de Sola.