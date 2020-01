Trois jeunes élus lancent un prix pour l'environnement

Trois jeunes des communes de Collonge-Bellerive, d’Anières et de Corsier lancent un prix régional pour l’environnement. Dans un communiqué Darius Azarpey (président du Conseil municipal de Collonge-Bellerive), Jérôme Jacquier (conseiller municipal à Anières) et Geoffray Sirolli (candidat au Conseil municipal de Corsier) expliquent qu'ils ont défini les modalités et mobilisé les ressources nécessaires au lancement du prix, qu’ils proposeront à la législature 2020 – 2025 des Conseils municipaux de la Région «CoAnCo», Collonge-Bellerive, Anières et Corsier.

Un appel à projets sera émis tous les ans en direction des habitants des trois communes. Le dossier sélectionné par un jury intercommunal se verra attribuer un prix de plusieurs milliers de francs, ainsi que la possibilité de participer aux côtés des autorités communales à l’élaboration du projet. Dans un premier temps, les trois initiants vont publier leurs travaux et présenteront le projet aux Conseils municipaux des trois communes. La participation financière des communes participantes sera sollicitée afin de lancer le projet la première année de la législature 2020-2025.

«À travers ce projet, nous souhaitons que les personnes qui ont envie de partager leurs bonnes pratiques ou leurs idées en matière de protection de l’environnement puissent le faire. C’est aussi cela, la démocratie», commentent les trois élus. La présentation des projets des lauréats serait dans l'idéal suivi de conférences et d’ateliers afin de sensibiliser les citoyens des communes participantes aux enjeux environnementaux et aux bonnes pratiques. Les initiateurs de ce projet s’inspirent à cet effet de l’événement Zero Waste proposé par leur groupe communal le 22 janvier 2020 à destination des citoyens et qui formera les habitants aux gestes quotidiens dans un objectif de réduction des déchets.