Trois blocs visent les États

Une journée de repos et la course reprend pour le Conseil des États. Les partis ont jusqu’à midi, ce mardi, pour présenter leur liste de candidats pour le deuxième tour. Partis à quinze, ils seront beaucoup moins au départ de cette seconde manche. Et tout va se jouer autour de trois équipes: la gauche, l’Entente et le bloc populiste.

Lundi soir, la plupart des partis ont tenu leur assemblée. Soit pour relancer leurs candidats, soit pour jeter l’éponge tout en désignant le camp qu’ils souhaitent soutenir.

Dans l’après-midi déjà, le MCG a annoncé le retrait de François Bärtschi, sixième dimanche avec 11 051 voix. Il appelle ses électeurs à soutenir son alliée, l’UDC Céline Amaudruz.Celle-ci a réalisé un bon score dimanche, cinquième avec 20 267 voix, ce qui lui a permis de talonner la PDC Béatrice Hirsch.

Cette candidature UDC est de mauvais augure pour l’Entente, dont le ticket est à la peine. Le PLR Hugues Hiltpold et la PDC Béatrice Hirsch se sont fait lâcher par le tandem de gauche. Ils auront de la peine à les rattraper s’ils ne peuvent pas compter sur un plein soutien de l’électorat de droite, à supposer que cela suffise.

Commentaire de Bertrand Reich, président du PLR: «On aurait pu rêver d’un abandon de l’UDC, ce qui nous aurait permis de concentrer toutes les voix de la droite. Mais quand j’ai évoqué cela dimanche, Mme Amaudruz a trouvé que j’étais arrogant. En revanche, elle repart au deuxième tour malgré sa cinquième place, mais ça, ce n’est pas de l’arrogance… À partir de là, la seule solution pour nous, c’est de repartir à deux.»

Il n’y aura donc pas d’alliance entre l’Entente et l’UDC. Une telle évocation ne suscite aucun enthousiasme dans les deux camps. «Ces alliances n’ont jamais été payantes», commente Bertrand Reich. «Elles n’ont pas laissé de bons souvenirs, assène Eric Bertinat. L’UDC poursuit sa route et laisse les bourgeois se débrouiller.»

Les bourgeois comptent remobiliser leurs troupes et peuvent espérer le soutien de quelques petits-cousins. Du PBD? Ce dernier, qui arrête la course, n’avait pas décidé hier soir de la forme de son soutien, mais son électorat est maigrelet. Les Vert’libéraux renoncent aussi au deuxième tour. Mais, hier soir, ils ont opté pour la liberté de vote, après un débat nourri. Le viticulteur Willy Cretegny jette aussi l’éponge, sans donner de mot d’ordre non plus.

À gauche, Verts et socialistes relancent leur ticket, qui a largement dominé la première manche. Lisa Mazzone (41 757 voix) et Carlo Sommaruga (38 344) ont asphyxié Hugues Hiltpold, qui n’a recueilli que 23 424 voix. Ils espèrent obtenir le soutien d’Ensemble à Gauche qui, a priori, ne devrait pas relancer leurs trois candidats.

Le danger, pour le ticket rose-vert, c’est la griserie du succès. «Nous sommes assez sereins, mais l’enjeu consiste à maintenir la mobilisation», explique le Vert Nicolas Walder. En clair, rappeler aux électeurs que rien n’est fait, qu’au deuxième tour, on repart à zéro et que tout est théoriquement possible. La campagne se poursuit. Elle sera courte. On vote le 10 novembre.