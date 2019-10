Trois ans fermes requis contre le pyromane présumé des Eaux-Vives

Le jeune homme de 27 ans qui est assis ce mardi matin sur le banc du Tribunal correctionnel est-il un pyromane? Le Ministère public le pense et l'accuse d'incendie intentionnel et de tentative d'incendie intentionnel. Le procureur Marco Rossier requiert trois ans de prison ferme à son encontre. Le risque de récidive étant élevé, il demande aussi un traitement médicamenteux et psychiatrique en milieu fermé, ainsi que son expulsion de Suisse, le prévenu étant originaire du Maghreb.

Les faits remontent à l'automne 2018. Entre les mois de septembre et novembre, une vague d'incendies frappe particulièrement le quartier des Eaux-Vives et ses environs, principalement durant la nuit. Une quinzaine de véhicules (vélos, scooters, voitures) sont en feu. La police est sur les dents. Plusieurs aménagements urbains sont aussi la proie des flammes. Le 9 novembre, suite à l'embrasement de pneus servant pour des jeux d'enfant à Baby-Plage, des policiers interpellent un individu dans le parc La Grange. L'homme a de la suie sur les mains...

Très vite, les enquêteurs pensent que ce personnage est bien celui qu'ils recherchent. Incarcéré à Champ-Dollon, le prévenu, présumé innocent, va une nouvelle fois jouer du briquet en mettant le feu à sa cellule et en «électrifiant» la porte afin, selon l'accusation, d'empêcher les gardiens d'intervenir. Pour ce dernier délit, il est accusé de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires.

De leur côté, les avocats de la défense, Mes Ivana Petrovic et Romain Stämpfli, plaident l'acquittement. Ils estiment que les preuves font défaut et que, notamment, les images de vidéosurveillance sur lesquelles se sont basés les enquêteurs concernant les incendies des Eaux-Vives sont trop floues pour permettre d'identifier à coup sûr leur client.

Le verdict sera rendu en fin d'après-midi.

(Développement suit)