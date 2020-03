Un triste concours de circonstances envoie des sangliers apeurés à la noyade

Il y a dix jours, un ou deux sangliers effarouchés ont traversé le Petit-Lac à la nage entre Collonge-Bellerive et Versoix. Cela représente deux à trois kilomètres sur les flots, ce qui n’est pas rien, même pour ces excellents nageurs que sont les suidés. L’arrivée de l’un d’eux a été filmée à Port-Choiseul par un pêcheur incrédule, images reprises sur le site de «20 minutes», qui a relaté l’histoire. Hélas, des congénères de ce sanglier, épuisés, ne sont jamais arrivés sur l’autre rive. Selon les gardes de l’environnement, deux jeunes «bêtes rousses» – des adolescents autrement dit – se sont noyés en cours de traversée.

Ce triste événement a suscité une réaction dans nos colonnes. Un représentant des milieux de la chasse à Genève affirme, dans un courrier des lecteurs, que ce sont des tirs de régulation des gardes de l’environnement qui sont à l’origine de la frayeur des animaux. L’auteur s’interroge sur la sécurité d’une telle intervention en plein jour, près de villas, et sur le stress et les éventuelles souffrances causées aux animaux par ces tirs de régulation.

Le chef des gardes de l’environnement, Alain Rauss, assure que l’opération était parfaitement sécurisée, et que c’est un concours de circonstances qui a poussé les sangliers à se jeter au lac. «Depuis plusieurs semaines, on nous signale des problèmes avec des sangliers qui s’urbanisent de plus en plus et occasionnent des dégâts près de villas et dans des domaines agricoles de la région de Collonge-Bellerive», raconte-t-il.

Dans de telles circonstances, les gardes de l’environnement sont parfois autorisés à abattre des animaux sauvages qui posent problème ou dont la population devient trop importante du fait de l’interdiction de la chasse dans le canton. Ces tirs de régulation ont généralement lieu de nuit, pour des raisons de sécurité, mais pas cette fois. «Nous avons régulièrement vu la nuit cette harde d’une dizaine de bêtes, qui ne compte aucun marcassin, mais nous n’avons jamais pu les tirer, explique Alain Rauss. À chaque fois, il y avait soit des habitations, soit une route en arrière-plan. Nous avons décidé d’intervenir quand l’opportunité se présenterait.»

Cet après-midi-là, un garde est appelé pour de nouvelles plaintes de dégâts. Il localise dans un bosquet ce qu’on appelle la «remise» de la harde, son refuge pendant la journée. Muni de sa carabine, conformément au dispositif prévu, l’homme pénètre dans le bois. En le voyant, les sangliers partent comme on pouvait le penser en direction de la campagne et de Jussy, leur seule échappatoire. «Un groupe s’arrête et le garde tire une bête, en s’assurant que les conditions de sécurité sont réunies, poursuit Alain Rauss. Les autres s’enfuient, mais en s’éloignant du bosquet, ils tombent sur des gens qui, avec leurs véhicules, forment un barrage qui dévie les animaux. Effrayés, les sangliers font demi-tour en direction du lac. Quelqu’un les suit même pour les filmer avec son smartphone. On suppose que c’est comme cela que les animaux sont allés se jeter au lac, mais on ne peut pas être sûrs de ce qui s’est passé entretemps.»