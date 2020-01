Très contestée, la 5G tisse sa toile à Genève

Swisscom l’annonçait fièrement mi-décembre: 90% de la population suisse est désormais couverte par la 5G, cette technologie qui réduit le temps de latence entre un clic et son effet, et augmente la vitesse de téléchargement de données. Sunrise, lui, argue disposer du réseau 5G «le plus vaste du pays». Le troisième grand opérateur, Salt, ne s’est pas encore lancé. Ces taux de couverture brandis fièrement interrogent. Car plusieurs cantons, dont Genève, Vaud et Neuchâtel, ont gelé la construction d’antennes 5G, motivant ce choix par le principe de précaution, les effets sur la santé n’ayant pas encore été suffisamment étudiés. Comment expliquer cette augmentation et faut-il s’en inquiéter?

Antennes transformées

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) dénombrait, pour toute la Suisse, 261 stations émettrices 5G en mai 2019, contre 2329 en janvier 2020. Genève disposait de 14 antennes 5G actives en juin, selon un bilan de la RTS basé sur des données de l’Office, et aujourd’hui, il y en a huit fois plus: en comptant les antennes répertoriées sur le site de l’OFCOM – les opérateurs refusent de fournir les chiffres précis – on en dénombre 109 sur le canton. Comment l’expliquer? On a interdit aux opérateurs de construire. Mais pas de modifier l’existant…

Ainsi, ceux-ci ont procédé à des adaptations légères sur leurs antennes 4G, à coups de reprogrammation à distance notamment. Alicia Richon, porte-parole de Swisscom, explique que le procédé est tout à fait autorisé. «Les fréquences mises à disposition par la Confédération peuvent être utilisées de manière technologiquement neutre. Swisscom n’est donc pas tenu de préciser quelle technologie sera utilisée. Toutes les demandes de permis de construire déposées sont conçues de manière à ce que la 5G puisse aussi être mise en service.»

Ces transformations d’antennes ne vont-elles pas à l’encontre du principe de précaution qui a motivé le Canton? «Non, car il n’y a pas de nouvelles antennes, répond Lucie Baillon, cheffe du secteur entreprises, rayonnements non ionisants au Département du territoire. La décision de suspendre les autorisations de construire a été prise sachant qu’un site existant pouvait accueillir de la 5G.» Pourquoi ne pas avoir décidé, à l’instar de Neuchâtel, de soumettre à un permis de construire toutes les nouvelles adaptations, même mineures? Parce qu’à l’heure actuelle, celles-ci n’exposent pas à un rayonnement plus fort que ce qui existait en avril sur le territoire, rapporte Lucie Baillon.

Alexander Reichenbach, chef de la section rayons non ionisant à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), confirme: «Bien que les antennes 5G utilisent une technologie qui permet de transmettre plus d’informations plus vite, les caractéristiques des ondes sont les mêmes que pour la 4G.» Elles doivent respecter les mêmes valeurs limites de rayonnement fixées par l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).

Développement entravé

Pas plus de rayonnement mais pourtant plus de rapidité et de puissance… Lucie Baillon explique que si le logiciel de traitement ainsi que la puissance informatique sont plus performants pour la 5G, le matériel l’est également. «C’est surtout là qu’il y a du gain et pas au niveau de la puissance de rayonnement.»

Statu quo sur le volume d’ondes, donc. Mais jusqu’à quand? Car le réseau développé ne fournit pas encore les performances d’une vraie 5G à grande échelle (lire ci-dessous), entravé par les moratoires et les valeurs limites d’émissions. Pour offrir l’intégralité du potentiel de la 5G, les modifications mineures d’antennes ne suffiront pas. De nouveaux emplacements ou la modernisation des installations existantes sont nécessaires, soutient Alicia Richon.

Le groupe de travail «Téléphonie mobile et rayonnement», mandaté par le Conseil fédéral pour étudier le déploiement de la 5G et ses risques, confirme dans son rapport que dans les zones urbaines et suburbaines, les installations utilisent déjà presqu’au maximum le «contingent» de rayonnement disponible. «En Suisse, plus de 15000 nouveaux sites 5G seront nécessaires si les limites de l’ONRI, dix fois plus strictes qu’à l’étranger, ne sont pas adaptées, relève Thérèse Wenger, porte-parole de Sunrise. La Confédération a vendu aux enchères les fréquences 5G pour près de 380 millions de francs, il est logique que nous voulions mettre cette technologie à la disposition de nos clients le plus vite possible.»

Inconnues sur les effets

Ces intérêts butent contre des garde-fous. Car le flou entoure toujours les effets de la 5G. Alexander Reichenbach explique qu’un rayonnement dans les fréquences utilisées pour la téléphonie mobile peut provoquer un réchauffement des tissus, en précisant toutefois que cet effet ne se manifeste qu’à partir d’une forte intensité «généralement pas présente dans l’environnement car l’ordonnance fédérale limite l’exposition aux rayonnements pour protéger la population». S’agissant de l’intensité du rayonnement utilisé en respectant les restrictions, aucun effet sanitaire n’a été prouvé de manière cohérente, précise-t-il. Avant de relever tout de même que des observations «plus ou moins bien étayées» d’effets en deçà des valeurs limites ont montré de potentiels effets cancérogènes, des effets physiologiques sur le cerveau et des patients attribuant des symptômes au rayonnement non ionisant. «Mais les preuves des impacts sur la santé sont jugées limitées ou insuffisantes.» Même le groupe de travail mandaté par la Confédération n’a pas pu apporter de réponse définitive sur les effets de la 5G. Il n’a donc fourni aucune recommandation sur une éventuelle modification des valeurs limites.

Ce ne sont pas seulement les ondes émises par les installations qui inquiètent; c’est aussi l’addition des rayonnements des objets électroniques qui s’y connecteront. Bien qu’un smartphone ait une puissance d’émission bien plus faible qu’une antenne, sa proximité au corps humain expose davantage l’individu, relève Alexander Reichenbach. Une étude zurichoise a montré que 90% du rayonnement non ionisant auquel est exposé un utilisateur provient d’appareils privés et non d’une infrastructure comme une antenne.

«Bain d’ondes» craint

Ce «bain d’ondes» à venir inquiète Bertrand Buchs, médecin et député PDC, qui a déposé la motion pour un moratoire à Genève. «La 5G permettra l’interconnexion des objets entre eux. On va se retrouver dans un environnement de plus en plus chargé en ondes électromagnétiques alors qu’on n’en connaît pas l’effet sur l’être humain, ainsi que sur la faune et la flore! Peut-être que nos craintes ne sont pas avérées, mais avant d’étendre cette technologie, il faut prendre des précautions et démontrer qu’elle n’est pas dangereuse. À quoi bon se précipiter?»

Et le député de citer l’exemple de l’Allemagne, «qui commence par introduire la 5G uniquement pour l’industrie, pas pour le grand public, qui de toute manière n’en a pas encore l’utilité».

Pas de recommandations

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) devait faire connaître la suite qu’il donnerait à ce rapport et Genève attendait ce retour pour se repositionner. Contacté par «24 heures», il indique désormais qu’il n’y en aura aucune. Et rappelle à cet égard que le parlement fédéral a déjà refusé par deux fois des propositions de relever les valeurs limites de rayonnement.