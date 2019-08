Trente personnes à Lancy pour soutenir les manifestants à Hong Kong

Une bonne trentaine de personnes, munies de parapluies, se sont rendues ce vendredi en début d'après-midi devant la Mission permanente Chine république populaire pour faire part de leur mécontentement vis-à-vis de la situation à Hong Kong.

Les manifestants sont des représentants des principales fédérations syndicales internationales, souvent basées dans le canton. Ils sont partis du siège de Union internationale des travailleurs de l'alimentation, sur la rampe du Pont-Rouge, pour se rendre à la mission chinoise, à dix minutes à pied à peine.

«On veut montrer notre soutien aux manifestants de Hong Kong, et dire qu'on ne veut pas d'un deuxième Tian'anmen», indique Roger Deneys, un ancien député PS qui a participé à l'événement. Aucune autorisation n'a été demandée à la police. Quand cette dernière est intervenue, devant la mission chinoise, le cortège a aussitôt fait marche arrière.

Dans leur lettre, les fédérations syndicales internationales demandent au gouvernement de Hong Kong d'accepter les demandes de la population en colère. Parmi ces dernières, on peut citer l'instauration du suffrage universel et la mise en liberté des manifestants détenus sans chef d'inculpation. Les cosignataires dénoncent aussi la répression policière dans la cité asiatique, alors que la plupart des manifestants sont non violents, seulement munis de parapluies.