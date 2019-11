Il y a trente ans, d'un scrutin, d'un seul, la Suisse cessait d’être une armée

«La Suisse n’a pas d’armée, elle est une armée», écrivait le Conseil fédéral, le 25 mai 1988, dans son message aux Chambres fédérales, les appelant à refuser l’initiative populaire «Pour une Suisse sans armée et une politique globale de la paix». Le 26 novembre 1989, il y a trente ans exactement, plus d’un million de Suisses (35,6% des votants) prenaient leur distance avec cette maxime en glissant un oui dans l’urne. Pire, les cantons du Jura (55,5% de oui) et de Genève (50,4%) l’acceptaient.

Aïe! Est-ce à dire qu’on ne naîtrait plus obligatoirement soldat dans ce pays? Institution inattaquable jusque-là, l’armée tombait de son piédestal et allait être contrainte à se remettre en question et à accepter des réformes: ce sera Armée 95, puis Armée XXI en 2003, et la création du service civil en 1996.

Cette votation fut un séisme qui présente quelques similitudes avec la vague verte, jeune et féministe qui a marqué les dernières élections fédérales. «Il existe aujourd’hui le même sentiment d’urgence qui s’exprime par rapport au climat et à l’égalité hommes-femmes, estime Paolo Gilardi, à l’époque sur tous les fronts pour défendre l’initiative du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA). Je vois aussi des ressemblances dans le type d’organisation qui a lancé la dynamique: des collectifs formés par des jeunes, regroupant des forces diverses.»

Un score impensable

Le résultat de 1989 fut un véritable camouflet pour l’armée suisse. Le conseiller fédéral Kaspar Villiger, le nouveau responsable du dossier, avait imprudemment déclaré que «si l’initiative obtenait plus de 18%, ce serait une catastrophe». Paolo Gilardi se souvient parfaitement de ce qu’il faisait quand les premiers résultats sont tombés: «À 13h15, j’étais chez moi pour apprendre qu’à Obwald, canton conservateur s’il en est, 25,4% des citoyens l’avaient acceptée. Nous avons sabré le champagne avec mes voisins. L’un était libéral, l’autre PDC.»

Lorsque l’on apprend plus tard qu’une majorité de Genevois a dit oui, une manifestation spontanée s’organise depuis l’Usine. «Je l’ai rejointe et nous sommes allés occuper symboliquement la caserne des Vernets, raconte Paolo Gilardi. C’était un moment extraordinaire. Personne ne s’attendait à un tel score. Sans doute aussi parce que personne n’avait jamais posé la question aussi frontalement aux citoyens suisses.»

Le fruit d’un contexte

Si notre interlocuteur est fier d’avoir participé à cet événement, en tant qu’historien, il le replace dans un contexte plus large l’expliquant plus complètement: «Le GSsA a en réalité joué le rôle de l’accoucheuse, explique-t-il. Le terrain était fertile.» Politiquement, les institutions sont chahutées. La crise des Mirages, en 1964, écorne durablement l’image de l’armée. Plus près de la votation, le 12 janvier 1989, la conseillère fédérale Elisabeth Kopp est contrainte de démissionner. Dans la foulée surgit le scandale des fiches: environ 900 000 citoyens «politiquement peu sûrs» faisaient l’objet d’une surveillance dans le pays. Et puis, le 9 novembre 1989, c’est la chute du mur de Berlin.

Sur l’impact de ce dernier événement, Paolo Gilardi est plus dubitatif: «Le mur est tombé quinze jours avant la votation, c’était trop récent pour avoir eu un effet sur les mentalités. Mais cela a tout de même joué un rôle, ouvert un espoir de créer un monde nouveau.»

Il estime en revanche que l’évolution de la société suisse a été plus déterminante. «La génération du baby-boom arrivait à maturité, poursuit-il. Ces jeunes avaient d’autres aspirations que leurs aînés, élevés au mythe du général Guisan et d’une armée tellement impressionnante que les nazis avaient renoncé à envahir le pays. En arrière-fond, vous avez les manifestations contre la guerre du Vietnam, ensuite la crise des euromissiles. Tout cela a compté.»

Et puis il y avait une fraction de la population particulièrement motivée. «Chaque année, 700 objecteurs de conscience étaient condamnés à de la prison ferme, précise-t-il. À force, avec leurs familles, cela a commencé à faire du monde.»

Une fête le 26 novembre