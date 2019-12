Travaux retardés pour l’échelle à poissons du barrage du Seujet

Les pêcheurs devront encore patienter avant de voir les poissons circuler librement en tout temps entre le lac Léman et le Rhône genevois. L’assainissement de l’échelle à poissons du barrage du Seujet, qu’ils réclament depuis la construction de celui-ci, en 1995, est retardé. Ce chantier, qui était censé démarrer cette année, est repoussé d’un an, dans le meilleur des cas.

La passe à poissons doit être reconstruite à cause d’un défaut de conception. Sa sortie, en amont, se retrouve à sec quand le niveau du lac Léman baisse ou que le barrage turbine, empêchant la faune piscicole de passer. Or, les poissons ont besoin de circuler entre le lac et le fleuve, notamment lors des périodes de reproduction, lorsqu’ils vont frayer dans le Rhône et ses affluents avant de remonter dans le Léman.

Tous les voyants étaient pourtant au vert. Cela fait déjà cinq ans que ce dossier, parmi d’autres, a été présenté à la Confédération, en vue d’obtenir un financement . Depuis 2011, la Loi fédérale sur la protection des eaux exige que tous les barrages du pays puissent être franchis aisément par les poissons d’ici à 2030. Grâce à une taxe sur les réseaux électriques à haute tension, Berne dispose d’une manne pour financer les travaux nécessaires. De plus, l’autorisation de construire pour l’échelle à poissons du barrage du Seujet est entrée en force en juillet.

Mais l’Office fédéral de l’environnement veut désormais que la problématique de la migration piscicole soit traitée dans sa globalité sur le Rhône genevois. Les Services industriels de Genève (SIG), propriétaires des installations hydraulique, doivent donc mener des études complémentaires sur les barrages de Verbois et de Chancy-Pougny. Ce sera fait en 2020.

Par ailleurs, des travaux vont être effectués sur l’un des trois groupes électrogène du Seujet. La turbine, vieillissante, doit être révisée et le multiplicateur de vitesse remplacé. «Refaire l’échelle à poissons est complexe car elle est intégrée au barrage, explique la porte-parole des SIG, Anne-Claude Steiner Mellot. C’est pourquoi nous devons commencer par les travaux sur le groupe.»

Du côté des pêcheurs, on regrette que ce chantier attendu depuis si longtemps soit reporté. «Nous peinons à comprendre pourquoi la migration piscicole est moins prioritaire que le remplacement du groupe, lâche Maxime Prevedello, le secrétaire de la Fédération des sociétés de pêche genevoises (FSPG). Espérons qu’il s’agisse de reculer pour mieux sauter. Traiter la problématique sur l’ensemble du Rhône permettra peut-être de faire la rivière de contournement du barrage de Verbois que nous demandons.»