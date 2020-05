Des travailleurs de la vigne transportés jusqu'à Genève

Mandaté par Agri Genève, la compagnie Swiss a affrété un vol charter entre Porto et Genève en soutien à la viticulture genevoise. L’avion a atterri à Genève lundi, le 4 mai, à 17h31. À bord de l’A220-300, 141 effeuilleurs arrivés en renfort afin de fournir une aide précieuse pour les travaux qui doivent être effectués à cette saison dans les vignes.

Entre juin et juillet, 3 autres vols sont prévus. Cette fois en vol régulier depuis Lisbonne et Porto. Au total, depuis avril, 4 vols réguliers et 1 vol charter auront eu lieu et Swiss aura transporté 363 employés viticoles.

Dans un communiqué, Lorenzo Stoll, directeur général de la compagnie Swiss en Suisse romande, souligne qu'«il s’agit là, du premier vol charter effectué par Swiss en soutien aux viticulteurs genevois. Dans les moments exceptionnels que nous traversons, il est pour nous essentiel de continuer à relier la Suisse au monde dans la mesure de nos possibilités et de contribuer, à notre échelle, au bon fonctionnement de l’économie locale.»