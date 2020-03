Les travailleurs sociaux tirent la sonnette d’alarme

Dans cette période où tout se vit par soustraction, où la vulnérabilité est le sentiment le plus communément partagé, la grande précarité conserve, à la marge, son actualité propre. «Restez chez vous» quand on n’a plus de «chez soi»: pour les sans-abris, l’injonction ne tient pas. Leur nombre ne s’est pas réduit. Au contraire. Le dispositif d’hébergement hivernal affiche complet. Il est même, depuis bientôt deux semaines, quotidiennement saturé.

En début de semaine, le Collectif d’Associations pour l’Action SocialE (CAUSE) a tiré la sonnette d’alarme dans un communiqué passé inaperçu. Inquiétude hors sujet? Dans le vif, au contraire. Citation: «Le Dispositif de Nuit (DDN) est saturé depuis longtemps et n’arrive pas à faire face à la demande. Chaque soir, plus de 25 personnes ne peuvent être accueillies dans les Sleep-in et à l’Accueil de Nuit (ADN) de l’Armée du Salut.»

A l'Accueil de nuit de l'Armée du Salut, les veilleurs refusent chaque soir du monde devant le portail d'entrée donnant sur le chemin Galiffe. Photo: LAURENT GUIRAUD

Accueil inconditionnel

Des faits têtus, partout le surnombre aux portes des temples mis à disposition par l’Eglise protestante. Sans compter l’incertitude financière vécue au jour la semaine par les initiateurs de cet accueil inconditionnel. «L’avenir du dispositif géré par le CAUSE est en effet très incertain, son financement n’étant assuré que jusqu’au 30 avril prochain, avec le risque notoire d’aboutir à la mise à la rue d’encore près de 130 personnes au 1er mai.»

Une nouvelle tournée nocturne des Sleep-in – ce mardi 10 mars entre 21h et minuit - permet de mesurer le problème. Les «refusés» du soir ne se cachent pas. Ils attendent assis, sous le couvert d’une marquise, dans un coin de couloir, que les veilleurs leur confirment que tous les lits de camp sont bel et bien pris, après avoir enregistré les dernières arrivées tardives.

Haltes de nuit improvisées

Des mini-haltes de nuit au mobilier de fortune s’improvisent ici et là, du temple de la Servette à celui de la Fusterie. Ces sortes d’anti-chambres finissent par se vider à leur tour, les gens repartent à pied dormir dans des allées et des cours intérieures protégées de la pluie.

Au Sleep-in du temple de la Servette, tous les lits sont occupés à mesure que l'on avance dans la soirée.Photo: LAURENT GUIRAUD

Plus tôt dans la soirée, le téléphone a beaucoup sonné. On se parle entre les équipes, on cherche des places libres ailleurs, afin de pouvoir réorienter les surnuméraires. Une jeune femme vient de se présenter au portail de Galiffe. Olivia et Patrick, de l’Armée du Salut, se démènent pour lui trouver un lit. Plus tard, pour un autre arrivant, jeune et perdu, ils appelleront l’Unité mobile d’urgence sociale (UMUS), sursollicitée elle aussi.

Une phrase du communiqué rédigé par le CAUSE résume la situation vécue: «Les travailleurs sociaux de l’ensemble des lieux d’accueil sont de plus en plus confrontés à des personnes vivant dans la rue et souffrant de comorbidités psychiatriques importantes sans réponses adéquates du réseau socio-sanitaire.»

Le sleep-in du temple de la Fusterie fermera le 15 mars. Un nouveau lieu est recherché en collaboration avec l'Eglise protestante de Genève. Photo: LAURENT GUIRAUD

Coronavirus et sans-abrisme: on fractionne, on suspend, on se prépare à déménager

Et le coronavirus, négligé dans ce dispositif à flux tendu? Nullement. Les Sleep-in répondent avant la lettre aux consignes actuelles. Jauge à 30 lits, distance de sécurité entre chaque couchage: le mobilier d’église permet cela, mieux qu’un salon de thé de Plainpalais mélangeant les âges ou qu’un dortoir commun d’abri de protection civile. Il n’empêche: cela reste du bas-seuil et il faut faire la queue à l’aube pour se brosser les dents.

Bien visibles sur les murs, les pictogrammes récapitulant les mesures d’hygiène corporelle. «On se montre attentifs à l’état des personnes malades, à celles qui arrivent de voyage», explique Elmira, veilleuse au temple de la Servette.

Sommeil du pauvre

Pour autant, ajoute-t-elle, «le lieu reste ouvert et aucune identité n’est exigée. Les gens qui reviennent chaque soir sont, dans leur grande majorité, là depuis la mise en place de cette prestation inconditionnelle.» Ils ont adopté ces lieux dormants, ces espaces où le sommeil du pauvre s’entend dans un ronflement continu et réparateur.

Les tousseurs, eux, sont dehors. Combien? «Le 31 mars prochain, une partie importante du dispositif hivernal piloté par la Ville de Genève sera fermé, supprimant 100 à 150 places d’accueil. Cette situation qui se répète année après année nous inquiète», soulignent les auteurs du récent communiqué.

Calendrier social

Sur ce dernier point, le coronavirus pourrait bouleverser le calendrier social. L’urgence hivernale est désormais de toutes les saisons. Le régime de nécessité passe aussi par la mise à l’abri, dans la durée, des personnes les plus démunies. Pour l’heure, ce qui se prépare, c’est plutôt l’ouverture de nouveaux lieux, en mobilisant le personnel de la protection civile.

Vollandes, qui compte 100 lits, verra sans doute sa capacité réduite. «Mais le nombre de places total du dispositif existant restera inchangé», précise Manuelle Pasquali, chargée de communication du Département de la cohésion sociale et de la solidarité. Elle ajoute: «Les personnes les plus vulnérables continueront à être hébergées dans les meilleures conditions possibles. La cellule ORCOC, soit l’Organe communal de coordination et de conduite de la Ville de Genève, diligente l’ensemble des actions à venir.»

Les grands précaires

Elles concernent au premier chef les bénéficiaires de l’abri de Richemont, à l’avenue de Frontenex. Majoritairement des grands précaires: 80% des gens ici répondent à la catégorie des personnes les plus à risque, compte tenu de leur âge et de leurs problématiques de santé. Certains logent à cet endroit depuis plus de deux ans. Ils s’apprêtent à devoir – pour leur bien – changer d’adresse.

Les tartines du «Bateau»

On combat la centaine indépassable sur tous les fronts. L’équipe du «Bateau Genève», assurant les petits-déjeuners chaque matin de 7h30 à 9h30, se voit aussi dans l’obligation de baisser son affluence à bord cette semaine encore. Buffets dédoublés: on mangera la tartine à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur, dans un espace semi-abrité, en profitant de la terrasse mise à disposition par le proche glacier sur le quai Marchand. Le «Bateau» sait depuis longtemps déjà délocaliser à terre ses services humanitaires. On fractionnera de même les prestations, en les échelonnant sur des horaires distincts, à la rue du Grand-Bureau aux Acacias, dans les murs en entre-sol du CARE, afin de diviser par deux les publics, 70 le matin, autant après 13h. D’autres espaces très fréquentés, comme le Club social Rive gauche, à la rue Hugo-de-Senger, doit dès à présent redéployer ses équipes à l’heure des repas de midi, dans deux adresses distinctes, la seconde aux Minoteries.

La Roseraie impactée

Pas très loin de là, il y a le Centre de la Roseraie, un espace d’accueil, d’échanges et de formation pour personnes migrantes. Un espace à l’humanité galopante, pris d’assaut chaque jour. C’est bien, cruellement formulé, le problème actuel, cette ouverture à tous, dans ce rez-de-chaussée d’immeuble dont on ne peut repousser les murs.

L’exiguité des locaux contraint son directeur, Fabrice Roman, à annoncer, «le cœur gros», que l’accueil libre – jusqu’à 140 personnes par jour – est interrompu à partir de lundi 16 mars. L’équipe des salariés restera sur place pour assurer les permanences psychosociales et l’accueil individuel, mais toute la dynamique du lieu est mise en sourdine pour une durée indéterminée.