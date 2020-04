Les transports publics préparent leur reprise

C’en est fini de la semaine des sept dimanches sur le réseau TPG. Plongés dans un état semi comateux par l’épidémie de coronavirus, les transports publics préparent leur remise sur pied, afin d’accompagner le redémarrage de l’économie. Le Conseil d’État genevois a donné le la lors de sa séance de jeudi et les Transports publics genevois ont révélé dans la foulée comment leur remise en marche commencera à se concrétiser lundi, coup d’envoi d’une montée en puissance qui devrait rétablir une offre proche de la normale à l’horizon du 11 mai.

La recommandation globale reste d’éviter de se déplacer dans la mesure du possible. Mais la reprise des activités entraînera un regain de besoins en mobilité qu’il faudra satisfaire en suivant toujours les consignes de distanciation sociale, a résumé le Conseil d’État. Comment s’y prendre? Ces règles seront fixées de façon homogène à l’échelle nationale et devraient être dévoilées mercredi prochain.

Le vélo à la rescousse?

«La densité de personnes à bord ne pourra pas être la même qu’auparavant, prévient Serge Dal Busco, conseiller d’État chargé des Infrastructures. Il s’agira d’assurer le nombre de personnes transportées le plus élevé possible tout en respectant les règles sanitaires.» Devra-t-on porter un masque pour prendre le bus? Suspense! Une réponse nationale devrait tomber ce 29 avril.

Afin de décharger les bus sans encombrer les routes, certaines villes comme Milan ou Bogotá ont créé en urgence des équipements favorables au vélo. Quid de Genève, où la Voie verte est barrée à la frontière? Le Conseil d’État déplore que l’Administration fédérale des douanes n’ait pas accédé aux demandes de réouverture de cet axe et juge «intéressantes et pertinentes» les mesures prises ailleurs. «On réfléchit à la manière de favoriser le vélo, ce moyen individuel de transport qui permet de respecter les règles sanitaires comme il en va d’ailleurs aussi pour les piétons, analyse Serge Dal Busco. Optimiser l’espace pour la mobilité douce peut être une piste.»

Lignes renforcées

Après avoir réduit leur voilure au point d’étendre l’horaire dominical sur toute la semaine, avec un renfort en heure de pointe, les TPG étofferont à nouveau leurs prestations dès lundi. Sur plusieurs lignes, on double l’offre dans des intervalles variables.

Ce sera le cas pour le tram 17 de 6h à 19h; pour les bus 11 et 22 de 6h à 18h; pour les lignes 5, 7, 8, 9, 19 et 25 de 6h à 10h et de 14h à 18h; pour le tram 18 et le trolleybus 3 de 6h à 10h. Voilà pour le réseau principal, mais des renforts sont aussi prévus sur une vingtaine d’autres lignes. Les TPG recommandent de consulter bornes, applications ou leur site internet avant de partir.

Les trains repartent, les Mouettes hésitent

Les CFF commenceront aussi à rétablir leur offre dès lundi. La ligne magistrale du Plateau (IC1, Saint-Gall-Genève) renouera avec la Suisse romande après avoir eu Fribourg pour terminus provisoire. Le RegioExpress cessera de s’arrêter à Cornavin pour poursuivre deux fois par heure jusqu’à Annemasse. Le Léman Express s’en tient pour l’heure à son offre actuelle (desserte semi-horaire du tronçon Coppet-Annemasse et presque normale sur la ligne de Bellegarde, sauf le week-end).

Et les Mouettes? Paralysées depuis le début de l’épidémie, elles mijotent une reprise du service au 11 mai mais doivent d’abord discuter avec les délégués syndicaux des façons de protéger la santé de leurs pilotes qu’on peut difficilement isoler des passagers au vu de la configuration des bateaux.

Chantiers et amendes sont de retour

Toujours dans l’actualité de la mobilité, le Conseil d’État a annoncé la reprise de grands chantiers, concernant notamment des infrastructures de transport. La route des Nations et l’extension bernésienne du tram 14 sont concernées.

Enfin, le contrôle du stationnement, provisoirement cantonné aux parcages dangereux ou gênants, reprendra progressivement à partir du 4 mai.