Avec le tram et le train, Annemasse fait coup double

«On attend le CEVA avec impatience»

Avec le 61, il faut compter quarante minutes pour relier Rive à Annemasse à l’heure de pointe du soir. De quoi visionner une série sur Netflix. Un bus bondé et surchauffé qui roule au pas dans les dédales d’Ambilly. Alors, même si les chauffeurs ici sont sympas et causants, c’est la délivrance à l’arrivée. «Le CEVA, on l’attend avec impatience, glisse Thierry, un infirmier qui travaille dans un EMS près de la gare. Ce sera clairement une solution intéressante.»



Kamel, aide-soignant, y pense aussi. Même s’il a quelques inquiétudes sur les tarifs. «Ils m’ont l’air assez compliqués, à ce que j’ai lu dans la «Tribune», mais je vais aller me renseigner.»



Sam, une jeune étudiante, espère aussi que le train lui facilite la vie. Elle fait souvent les trajets entre Vétraz-Monthoux et Bernex. «Il m’a fallu trois heures l’autre jour. Alors, si le train peut me faire gagner du temps...»



Madeleine se dit «Genevoise de Plainpalais» et elle en a l’accent. La soixantaine, médecin généraliste, elle s’est installée à Annemasse depuis plusieurs années, mais elle tient son cabinet au centre-ville. Elle a déjà pris son abonnement pour le train. «Ce soir, j’ai mis presque une heure et demie pour rentrer. Bon, il y avait un accident.»



Elle a déjà programmé son parcours. «Je descendrai à Champel, puis je ferai le reste à pied, ça me fera de l'exercice», dit-elle en tirant sur sa clope. «Je vais gagner du temps, je pourrai bosser une heure de plus!» Son nouvel abonnement annuel lui a coûté 952 francs, de quoi voyager sur le réseau suisse et français. «Avant, je payais 30 francs de plus!»



Elle se réjouit aussi de retourner au Grand Théâtre. «Je n’y allais plus car il n’y a plus de bus après le spectacle.» Avec le CEVA, tout change.

C.B.