Le tram 14 arrivera en retard à Bernex-Vailly

Le tram 14 ratera son rendez-vous prévu à Bernex-Vailly le 13 décembre prochain. C’est l’une des conséquences de l’arrêt des chantiers décidé en raison de la pandémie de coronavirus. D’autres grands travaux d’infrastructure menés par l’État vont subir l’impact de ce coup d’arrêt.

L’extension du tram 14 le long de la route de Chancy jusqu’à Vailly (quatre nouveaux arrêts répartis sur 2,3 km) s’est fait attendre tout au long de la dernière décennie et exigera donc encore un peu de patience de la part de Bernésiens. Comme le confirme le Département cantonal des infrastructures (DI) en réponse aux sollicitations de la «Tribune de Genève», la durée de l’actuelle interruption des travaux reste inconnue, mais on sait d’ores et déjà qu’elle «compromet l’objectif de mise en service du tram à décembre 2020». La recherche d’une date de rechange en 2021 fait actuellement l’objet d’un travail d’analyse mené conjointement avec les TPG.

Patience à Bernex

«Nous aurions voulu que cette extension soit inaugurée au plus vite, mais nous vivons une période difficile et les délais du chantier étaient très tendus, commente Cyril Huguenin, maire de Bernex. L’heure n’est pas à la polémique stérile: c’est la santé des ouvriers qui importe avant tout.»

Autre grand chantier de mobilité en cours, celui de la route des Nations, entamé en octobre 2017. Alors que des difficultés géologiques plus importantes que prévu ont déjà conduit en début d’année à reporter du premier au second semestre 2022 la mise en service de cet évitement à 80% souterrain du Grand-Saconnex, entre le contournement autoroutier et le quartier international. Or, ce second horizon est à son tour compromis par le gel des travaux, indique le DI. Il y aura du retard sur le retard…

Des chantiers liés

Ce contretemps a des conséquences sur un autre projet de tram, celui qui doit prolonger la ligne 13 de la place des Nations jusqu’au Grand-Saconnex (TNGS), voire ultérieurement jusqu’à Ferney. La loi genevoise sur les transports publics stipule en effet que cette extension ne pourra se bâtir que «dès que la route des Nations sera construite».

Toutefois, «aucune détente du planning d’études du TNGS n’est prévue» en raison de ce report, rassure le DI. On compte toujours finaliser l’avant-projet en fin d’année dans l’espoir d’obtenir l’autorisation de construire à la fin de 2022.

Rendez-vous urbain raté

L’autre projet de tram en gestation était de toute façon mal pris, épidémie ou pas. À l’autre extrémité de la ligne 15, l’extension qui doit mener dans un premier temps des Palettes à la zone industrielle de Plan-les-Ouates, puis, lors d’une seconde étape, jusqu’à Saint-Julien, n’a pas reçu son autorisation de construire, comme espéré, en ce début d’année, «en raison de difficultés apparues au niveau des procédures entre offices fédéraux», écrit le DI.

Comme on le pressentait déjà depuis quelque temps, l’espoir de mettre en service la première étape à la fin de l’an prochain semble intenable, confirme le DI, sans pouvoir avancer de nouvelle date. Le lancement du chantier pourrait en effet encore se heurter à des recours. Dans l’intervalle, les efforts se poursuivent pour obtenir le feu vert de la deuxième étape (ZIPLO-Saint-Julien) au début de l’an prochain.

Possible impact financier

Ces délais ont des conséquences pour l’urbanisation du quartier des Cherpines. Une convention passée en 2017 entre le Canton et les communes concernées stipule en effet que le tram doit être prêt lors de la livraison des premiers immeubles, prévus dans le secteur du Rolliet en 2021.

Par ailleurs, Genève est aussi tenue par des délais fédéraux, Berne cofinançant les projets de tram à hauteur de 40% dans le cadre des diverses générations de projets d’agglomération. Cet échéancier exige qu’on mette en service au plus tard en 2025 les infrastructures avalisées au cours de la première génération (tram de Bernex-Vailly) et de la deuxième (tram de Saint-Julien) et qu’on ait ouvert les chantiers des objets de troisième génération (tram du Grand-Saconnex). Faute de quoi cette manne fédérale serait perdue.