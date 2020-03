Les TPG se mettent sur la défensive face au coronavirus

«On voit des passagers masqués et d’autres qui prennent des précautions en appuyant sur les boutons», observe Dalila à l’arrêt Bel-Air du tram 12. «Les gens ont peur, j’ai vu une dame âgée s’énerver et changer de place après que quelqu’un a éternué sans faire attention», relate Aziz. «J’essaie de rester à distance des autres», témoigne Sarah.

De façon plus ou moins perceptible, le coronavirus influence l’attitude des usagers des TPG. Alors que le Conseil d’État a banni mercredi les réunions de plus de cent personnes, sauf si elles sont assises à distance respectable, les passagers peuvent encore s’entasser à 260 dans un tram Tango. Une décision consciente de l’Exécutif: «Nous avons le double objectif de limiter la propagation et de maintenir l’activité de la société, a expliqué son président, Antonio Hodgers. L’utilité de chaque risque est évaluée.» Or, même en temps de pandémie, aller travailler peut être vital, par exemple si on est un soignant.

Reste que l’agglutination à bord est peu rassurante. Il est notamment recommandé aux populations les plus vulnérables d’éviter les heures de pointe, comme dans les magasins. Une régie comme la SPG envisage de flexibiliser les horaires afin que ses collaborateurs puissent se déplacer en heure creuse.

Quant aux TPG, ils ont annoncé jeudi une batterie de mesures. Dès lundi, une hygiène accrue régnera dans les véhicules. À ce titre, la nouvelle coopération annoncée en février avec l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) pour améliorer le nettoyage en cours de service tombe à point nommé. Cet appoint, appliqué sur une quinzaine de lignes dans le périmètre de l’hypercentre, se concentrera désormais sur les points névralgiques que sont les barres d’appui. En outre, une désinfection quotidienne de ces éléments ainsi que des boutons d’arrêt sera désormais effectuée à chaque fin de service.

Idem pour les postes de conduite, puisqu’il s’agit aussi de protéger le personnel. Afin de préserver des miasmes les conducteurs des quelque 300bus et trolleybus dépourvus de cabine fermée, les portes avant de ces véhicules seront condamnées et l’espace vital des chauffeurs sera délimité par un ruban. Présentant trop de promiscuité, la ligne automatisée XA, à Meyrin, est suspendue. Les TPG sont moins diserts sur les contrôleurs mais confirment que ceux-ci sont désormais invités à éviter les véhicules bondés et à pratiquer davantage leur surveillance à la sortie des passagers, en évitant de saisir en main les portables ou tickets.

Ces mesures satisfont globalement les représentants du personnel, qui réclament toutefois un rôle simplement dissuasif de la part des contrôleurs. Quant à la fréquentation, elle ne fléchit pas pour l’heure, selon les TPG. Les CFF, eux, évoquaient mardi un repli de 10 à 20%, davantage sur le trafic international (-60% avec la France, -90% avec l’Italie).