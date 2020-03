Les TPG passent en horaire du dimanche dès mercredi

Cela a l'allure d'un mauvais poisson d'avril, mais l'information est véridique: les Transports publics genevois annoncent qu'ils appliqueront les horaires du dimanche dès le mercredi 1er avril et jusqu'à nouvel ordre.

Selon un communiqué de presse envoyé vendredi à la mi-journée, la régie explique que sa décision émane notamment d'une baisse importante de la fréquentation. «Comme tous les acteurs du transport en Suisse, les TPG connaissent un effondrement du nombre de leurs clients. La fréquentation des tpg a baissé de 75% par rapport à la normale depuis la mi-mars. En moyenne, ils transportent actuellement environ 200'000 voyageurs par jour en semaine, contre plus de 800'000 lors des journées les plus chargées des mois de janvier et février 2020. Ce chiffre est même descendu à 120’000 voyageurs ces derniers jours.» De plus, cette diminution permet d'anticiper des problèmes de main d'oeuvre et de maintenance.

L'offre baissera ainsi de moitié par rapport à la normale, «avec un renforcement ponctuel aux heures de pointe du matin et du soir destiné aux pendulaires qui doivent se rendre sur leur lieu de travail».

Lundi, les TPG avaient déjà procédé à une réduction de 40%. Une troisième baisse n'est pas exclue dans un avenir proche, «ce qui impliquerait la création d’une offre inédite, compte tenu du ralentissement vécu par l’agglomération genevoise».

Le porte-parole des TPG, François Mutter, conclut en conseillant «l’achat de titres de transport par voie électronique et le respect des règles émises par l’Office fédéral de la santé publique (OFS) qui recommandent à la population en général d’éviter les trajets inutiles en transports publics».