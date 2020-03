Les TPG mettent leurs bus au courant

«C’est très agréable, très souple, ça démarre bien et ça freine super bien!» Tel est le verdict d’un chauffeur TPG professionnel après son test au volant d’un nouveau bus électrique, en bref séjour d’essai chez l’opérateur genevois en cette matinée de la fin du mois de février. Orné à son frontispice de l’étoile à trois branches de Mercedes, la version électrique du modèle Citaro, un bus best-seller, sillonne les artères du quartier du Bachet en émettant à peine un léger vrombissement, ce qui ne l’empêche pas d’attaquer les pentes avec énergie. Un mélange de douceur et de vigueur qu’on lit aussi dans la silhouette du véhicule, massive mais adoucie par des arêtes arrondies.

Un bus électrique? La chose est déjà familière pour des petits modèles comme ceux qui desservent la vieille ville. Elle l’est moins pour un modèle aussi spacieux, pouvant prendre en charge 74 passagers sur ses 12 mètres de longueur. Comme le décrit l’émissaire du fabricant, Nicolas Stutz, l’alimentation de ce bus, produit à Mannheim, se fait par un arsenal de batteries disposées sur le toit et à l’arrière du véhicule. Celles au lithium permettent d’envisager des recharges rapides au terminus; celles à l’électrolyte solide nécessitent des recharges plus lentes mais apportent un surcroît d’autonomie. On parle au total de 100 à 150 kilomètres. Un appoint est envisagé pour un proche avenir (2022) avec un réceptacle d’hydrogène de 25 kilos qui alimenterait une pile à combustible laquelle rechargerait les batteries en marche.

L’énergie des freinages est en outre récupérée et le système de chauffage et ventilation se veut aussi économe que possible pour préserver l’énergie disponible.

Et alors? Les TPG sont-ils sur le point de faire affaire avec le constructeur allemand? Pas si vite! Ils sont surtout en train d’accumuler des renseignements. «Nous faisons des essais réguliers, explique Thierry Wagenknecht, directeur technique de la régie. Entre 2025 et 2028, nous allons remplacer 230 bus diesel par des modèles électriques. Un premier appel d’offres aura lieu déjà cette année pour équiper la future ligne 4 qui reliera les Communaux d’Ambilly au centre-ville puis à la Rive droite. Tous les éléments d’information nous seront utiles pour rédiger le cahier des charges. La grande difficulté actuelle est que pas un seul véhicule de série sur le marché ne correspond entièrement à nos besoins d’utilisateur.»

Les TPG disposent déjà d’une certaine expérience en ayant participé au développement du bus TOSA, capable de se sustenter en courant en un clin d’œil à certains arrêts de la ligne 23. Mais la régie se doit d’ouvrir ses processus d’achat à la concurrence. Pour ce qui est du modèle testé ce jour, sa taille serait insuffisante pour la future ligne 4 et son autonomie «pose question» puisqu’elle ne couvre pas une journée d’exploitation. Et avec de l’hydrogène? Il offrirait de quoi rouler du matin au soir, mais des questions se posent encore sur sa fourniture.

L’autre question sera le coût. Le prix d’un bus électrique atteint le double voire davantage de son homologue thermique et son exploitation ne bénéficie d’aucune aide. «Comme opérateur de transports publics, nous bénéficions d’une détaxe partielle sur le carburant, un subside que l’on perd si on passe à l’électricité alors que le véhicule nous coûte bien plus cher», résume Denis Berdoz, directeur général des TPG. La question est débattue à Berne, alors que le Grand Conseil est saisi d’une proposition de crédit d’un quart de milliard pour l’achat de bus électriques. Mais, selon nos informations, elle a été rejetée en commission.