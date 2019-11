Tolérance zéro face au harcèlement de rue et aux violences faites aux femmes

Aujourd’hui, le harcèlement de rue n’est toujours pas puni par le Code pénal suisse. Malgré les lacunes de la législation, la Ville de Genève n’a pas attendu pour prendre des mesures contre ce fléau. Depuis douze ans, elle affirme mener une politique ambitieuse afin que l’espace public soit l’affaire de toutes et tous. En marge de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre prochain, elle lance une vaste campagne au slogan bien choisi: «Objectif zéro sexisme dans ma ville».

«La question du consentement, le rapport à son propre corps et la manière dont on en dispose ne sont pas des revendications nouvelles, bien qu’elles résonnent plus fortement aujourd’hui», indique la maire Sandrine Salerno.

«Le sexisme doit cesser d'être banalisé»

Plusieurs projets se déroulent autour d’un plan d’action en cinq axes: la prévention et la sensibilisation, la formation des membres du personnel municipal, l’aménagement de l’espace public, la récolte de données et le travail en réseau. Les passants peuvent, depuis peu, apercevoir des affiches, estampillées de la formule phare, placardées un peu partout dans les rues. «L’objectif de la Ville réside dans l’envoi d’un message fort à tous les citoyens. Le sexisme n’est pas toléré et doit cesser d’être banalisé. Si nous pouvons susciter la discussion, alors nous aurons fait un pas en avant», commente la maire.

Lors du festival des Créatives, qui démarre aujourd’hui, la Ville soutiendra une table ronde intitulée «Pour en finir avec les violences faites aux femmes». Elle s’est aussi associée à Amnesty International, qui organise un atelier sur le rôle des témoins dans les cas de violences. «Je suis persuadée qu’il faut mener à la fois un travail en amont afin de déconstruire une société qui reste, malgré tout, patriarcale et, en aval, avec des actions concrètes sur le terrain. La vision inégalitaire du rapport entre les hommes et les femmes doit changer», affirme Sandrine Salerno.

Policiers municipaux sensibilisés

Et qui dit harcèlement de rue, dit aussi police de proximité. Les 300 agents de la police municipale du canton vont tous recevoir, d’ici à la fin de l’année, une formation de sensibilisation afin de mieux appréhender des situations de sexisme.

La thématique de l’occupation de l’espace public commence déjà dans la cour de récréation des écoles et se poursuit dans la rue avec la charge mentale qu’elle engendre. Quel trajet choisir, quels vêtements porter pour éviter d’être importunée? Les femmes doivent anticiper et restreindre d’elles-mêmes leurs libertés pour éviter de se retrouver incommodées, voire agressées. C’est donc en travaillant sur la prise de conscience et en incluant le harcèlement dans la liste des incivilités à bannir que le progrès demeure possible. Espérons que les coups de klaxon, les sifflements, les regards insistants, les blagues douteuses et les gestes déplacés n’auront désormais plus lieu d’être sur la place publique.