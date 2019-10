Thônex se passera des plastiques à usage unique

Et une de plus! Emboîtant le pas à plusieurs autres communes genevoises, Thônex vient de décider de faire la chasse aux plastiques à usage unique. Mardi soir, le Conseil municipal a adopté à une large majorité une motion visant à renoncer aux gobelets, mélangeurs de boissons et autres objets jetables au sein de l’administration. Il s’agit également d’inciter les associations et le secteur privé à en faire autant. Le texte, cosigné par les Verts, la gauche et l’Entente, invite l’Exécutif à mettre cette mesure en œuvre dans les plus brefs délais lorsque des produits de substitution sont facilement disponibles, mais seulement après avoir épuisé les stocks actuels. Des campagnes de sensibilisation et des mesures incitatives devraient être mises en place à l’intention des milieux associatifs et des entreprises. Thônex interdit déjà depuis plus de dix ans l’usage de vaisselle en plastique jetable lors des manifestations communales et dans les salles louées par des privés.

La motion, qui évoque le problème de la pollution au plastique dans le lac Léman et les cours d’eau, est le fruit d’un consensus entre les partis signataires. Il s’agissait d’éviter qu’elle ne subisse le même sort que celle présentée en mai par les Verts, qui voulaient bannir les bouteilles en plastique jetables des séances du Conseil municipal et dans l’administration. Après un long débat, l’idée avait été rejetée à une courte majorité.

«J’ai rédigé une première version et nous l’avons soumise aux autres partis, qui ont pu y apporter des modifications, explique Bastien Leutenegger, élu du groupe Gauche sociale. C’est pour cela que le texte est assez peu contraignant. Mais c’est comme ça qu’on peut avancer dans une commune comme Thônex. Nous ne sommes pas au Grand Conseil.» Le MCG, l’UDC et quelques élus PLR dissidents, dont Ashwani Singh, ont voté contre. «Cette motion ne sert à rien, assène ce dernier. On enfonce des portes ouvertes. Cela fait longtemps qu’il n’y a plus que de la vaisselle compostable ou réutilisable dans les manifestations et les salles qui dépendent de la Commune. Le reste est inapplicable. D’ailleurs, la motion ne précise pas quels types de plastiques sont concernés. Du ruban adhésif est du plastique à usage unique.» Pour Bastien Leutenegger, le texte est parfaitement applicable, puisque d’autres communes le font déjà. La Ville de Genève a même décidé en avril d’interdire le plastique à usage unique sur tout son domaine public, donc aussi sur les terrasses des restaurants, par exemple.