Thomas Piketty fait salle comble à l’UNIGE

En professeur avisé, son discours était modéré. Mais l’auditoire de 400 places était trop petit pour accueillir sa conférence publique, jeudi soir. Invité par l’Université de Genève (UNIGE), l’auteur du «Capital au XXIe siècle» et, en septembre, de «Capital et idéologie», a tenu en haleine deux publics distincts. Des étudiants et enseignants davantage spécialisés, pour la plupart rattachés à la Faculté des sciences de la société et au Global Studies Institute, puis, en fin d’après-midi, le grand public, accouru en masse.

Si le décodage des inégalités demeure l’un des axes majeurs de sa pensée, le Français intègre désormais, actualité oblige, la question environnementale dans ses réflexions. Mais il est d’avis que les partis écologistes, du moins en France, ne sont pas suffisamment présents dans les débats sociaux et économiques. «Mes trois filles, âgées de 16, 19 et 22 ans, ont manifesté pour la sauvegarde du climat. Je les soutiens, bien sûr», a-t-il lâché avant de recentrer ses propos sur la réduction des inégalités.

Le modèle qu'il défend

Ainsi que sur l’éternel pas de danse entre capital et travail. Avec l’écroulement du bloc de l’Est il y a trente ans, suivi par l’irruption d’une nouvelle mondialisation, ce sont les règles d’un capitalisme triomphant qui se sont imposées dans le fonctionnement de la plupart des pays du globe. La crise financière de 2008 l’a à peine ébranlé. Les mouvements populistes décrient aussi ce système, mais en étant incapables de proposer d’autres modèles.

Thomas Piketty, lui, a le sien: ses critiques se concentrent sur la propriété, du capital comme des biens mobiliers et immobiliers, mais des très riches. «Je suis pour la petite propriété», a-t-il glissé. Mais faut-il lourdement taxer de grandes firmes comme le géant suisse de la pharma Novartis, qui a annoncé jeudi un investissement de 90 millions de francs en région bâloise dans le cadre de la lutte contre la leucémie? Une telle multinationale a besoin de s’abreuver régulièrement dans le marché des capitaux, non? Pour le Français, tout dépend des impôts payés. Il est d’avis que les petits entrepreneurs, qui créent aussi de nombreux emplois, n’ont pas à être désavantagés sur le plan fiscal.

Thomas Piketty pense que seule une fiscalité plus hardie et organisée au niveau international est capable de raboter les biens des milliardaires pour les redistribuer au reste de la population. Et s’il peut saluer l’esprit d’entreprise des jeunes, il est plus critique quand ces créateurs se contentent de vivre de leurs rentes à 40, 50 ou 60 ans. Pour l’économiste français, le capital doit être davantage taxé, mais aussi circuler plus rapidement. Sous peine d’être confisqué par une élite financière imaginant des stratagèmes pour payer le moins d’impôts possible. Conseiller de Benoît Hamon lors de la présidentielle de 2017, le Français a aussi tenu à prendre ses distances avec les partis. Il n’a jamais été encarté dans une formation politique. Au nom de sa liberté de penser.