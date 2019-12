Thierry Cerutti sera candidat au Conseil administratif de Vernier

Le Mouvement citoyens genevois a encore perdu des plumes mardi soir lors de la dernière séance municipale de Vernier. Ils ne sont dorénavant plus que 6 MCG à siéger dans cette enceinte, alors qu'ils étaient 12 à avoir été élus, sous cette bannière élargie à quelques indépendants, lors des dernières élections municipales de 2015.

Une véritable hécatombe qui n'empêche pas ce parti en perte de vitesse d'avoir des ambitions pour les prochaines élections. Le MCG a ainsi décidé de présenter deux candidats à la course à la Mairie de Vernier, a appris la «Tribune de Genève»: le bouillant revenant, Thierry Cerutti, et l'ancienne présidente du MCG Ana Roch, tous deux également députés au Grand Conseil. Un ticket populaire qui devrait logiquement ne compter plus qu'un seul candidat au soir du premier tour. Difficile à ce stade de faire un pronostic.