Thierry Apothéloz veut chambouler les mairies

Quatorze magistrats communaux ont démissionné depuis le début de la législature. C’est du jamais-vu à Genève. Plus de la moitié – huit – occupaient la fonction d’adjoint au maire.

Ce nombre exceptionnel de départs a incité le nouveau conseiller d’État chargé des Affaires communales, Thierry Apothéloz, à revoir la structure des petites communes. Ce dernier souhaite mettre fin au régime des maires et des adjoints en vigueur dans les communes de moins de 3000 habitants. Toutes les municipalités genevoises seraient alors dotées, dès 2025, d’un Conseil administratif composé de trois membres, à l’exception de la Ville de Genève qui en compte cinq.

La fonction de maire ne serait donc plus assumée par une seule personne durant cinq ans, mais endossée à tour de rôle par les élus, à leur convenance, comme c’est déjà le cas dans les grandes municipalités. L’Association des communes genevoises (ACG) a jusqu’à octobre pour faire part de ses réflexions au Canton sur ce projet.

Sur les 45 communes que compte le canton, 24 sont actuellement dirigées par un maire secondé par deux adjoints. Formellement, seul le maire peut engager la commune. C’est lui qui concentre la totalité du pouvoir d’un Exécutif. Les adjoints remplissent uniquement les fonctions que celui-ci leur a déléguées. Ils agissent «au nom du maire» et doivent lui «rendre compte de leurs activités», stipule la loi.

La frustration des adjoints

Pour Thierry Apothéloz, ce plein pouvoir n’est plus en phase avec les réalités du XXIe siècle. «Tout le poids des responsabilités exécutives ne peut pas reposer sur une seule personne. Cette situation est également difficile à vivre pour les adjoints et peut générer des frustrations», rapporte le magistrat sur la base des témoignages de démissionnaires.

Lorsque les relations sont bonnes au sein de l’Exécutif, une répartition équitable du pouvoir et des responsabilités s’effectue spontanément entre ses membres. Il en est tout autrement

lorsque des tensions apparaissent. Des adjoints se retrouvent alors à la merci du maire sans réelle marge de manœuvre. Bien qu’ils aient été élus par le peuple, «leur statut est parfois comparable à des employés communaux», atteste Christiane Favre, ancienne maire de Perly-Certoux régulièrement appelée à la rescousse comme administratrice en cas d’absence prolongée d’un maire.

Les absences prolongées

Les arrêts maladie de longue durée des chefs des Exécutifs constituent l’autre problématique du régime actuel. Compte tenu de la complexification croissante des dossiers communaux et de la difficulté, ou de l’impossibilité, de déléguer, des maires se retrouvent débordés. Plusieurs cas de burn-out ont été recensés ces dernières années.

Ces absences prolongées ne sont pas sans conséquence pour les municipalités. «Quand le maire n’est pas là, toute la commune s’arrête», résume Thierry Apothéloz. Le Conseil d’État nomme alors un administrateur délégué pour le remplacer. Mais ni ce dernier ni les adjoints ne possèdent les prérogatives pour prendre des décisions sur l’avenir de la Municipalité. «On gère uniquement les affaires courantes», précise Christiane Favre. Si cette situation est tenable à court terme, elle peut s’avérer délicate lorsque l’arrêt s’étend sur plusieurs mois. «Cela pose la question de la continuité communale», estime Thierry Apothéloz.

Un écho favorable

La réforme projetée par le conseiller d’État implique une modification de la Constitution. Pour entrer en vigueur, elle devra être avalisée par le Grand Conseil et par le peuple. Présentée lors du voyage des maires à la mi-mai, l’idée semble avoir reçu un écho plutôt favorable au sein des magistrats communaux. «Il n’y a pas de fronde qui s’organise», confirme Xavier Magnin, président de l’ACG.

À Cartigny, l’ensemble de l’Exécutif soutient ce changement de gouvernance. «Nous avions formulé cette demande lors de la Constituante, mais elle n’avait pas été retenue au final, précise la maire Carine Zach-Haltinner. Ici, nous fonctionnons déjà comme un Conseil administratif, chaque membre a son dicastère. Une mairie tournante offrirait aux adjoints une reconnaissance qui est importante quand on est élu.» À quelques kilomètres de là, à Aire-la-Ville, Dominique Novelle se dit également en faveur de la réforme. «En étant responsable d’un dicastère, un magistrat est plus motivé, il n’a pas quelqu’un qui vient toujours contrôler derrière. Et si le maire est obligé de partager le pouvoir, il partage également les responsabilités et les soucis.»

Quelques magistrats s’avouent toutefois dubitatifs sur l’intérêt de la réforme. «Si on fait une loi à chaque fois qu’il y a trois ou quatre personnes frustrées, cela me pose un problème», râle Hubert Dethurens, maire de Laconnex. «Le système actuel va très bien, les gens savent à qui s’adresser», abonde René Riem, à la tête de l’Exécutif d’Avully depuis vingt ans. Son homologue meynite, Alain Corthay, craint, lui aussi, une perte d’identification du maire. «Dans les petites communes, c’est important pour la population», souligne-t-il. Il relève par ailleurs qu’une mairie tournante pourrait décourager des candidats à l’Exécutif. «Devoir rapidement assurer les contraintes de représentation peut faire peur. Certaines personnes n’ont peut-être pas envie d’être au front tout de suite. Pour ma part, j’étais content de faire une législature en tant qu’adjoint avant de devenir maire.»

«Mes nerfs ont lâché sans prévenir»

Beaucoup ont cru qu’il ne reviendrait pas. Six mois après son burn-out, Antoine Barde, maire d’Anières, était pourtant bien de retour à l’Exécutif. Si les premières semaines se sont avérées compliquées, il songe désormais à briguer un nouveau mandat en 2020. La crise qu’il a traversée en 2018 l’a toutefois conduit à une remise en question: «J’essaie aujourd’hui de mieux communiquer, ce qui n’était pas forcément mon fort.» Son absence prolongée l’a également convaincu d’une chose: «Le régime des maires et des adjoints n’est pas satisfaisant.»

Antoine Barde est de ceux que les responsabilités n’effraient pas. Au contraire: «Au début de mon mandat, je trouvais très agréable de pouvoir tout décider tout seul.» Son côté «fonceur qui bosse un peu dans son coin» lui a cependant joué un tour: «Ma capacité à accumuler de nombreux mandats politiques, professionnels et associatifs, situation propre aux politiciens de milices, a montré ses limites lorsque des difficultés sont survenues simultanément sur tous les fronts.»

Le quadragénaire peut dater au jour près son burn-out: «C’était la dernière semaine d’août, mes nerfs ont lâché sans prévenir.» Le maire, également député, se souvient de s’être effondré. Physiquement et psychiquement. «Je n’arrivais pas à récupérer, la crise aiguë a duré dix jours.» Antoine Barde ne veut pas lâcher ses mandats politiques pour autant. Moins de deux mois plus tard, les Aniérois sont appelés aux urnes pour se prononcer sur un référendum contre un projet de navettes lacustres. Ce projet, c’est le sien. «Je me disais que je ne pouvais pas abandonner.» Le magistrat assure tant bien que mal une présence lors d’un débat important, puis se retire durant un mois.

«Quand je suis revenu, je ne me sentais pas mieux», confie l’élu. Son médecin le met en arrêt maladie et lui prescrit une médication lourde. «J’étais à bout, je dormais dix-huit heures par jour.» Durant sa convalescence,

il reste en contact avec la mairie. «J’ai réalisé la frustration des adjoints. C’est là que j’ai compris que le régime actuel n’était pas bon, qu’il suscitait des jalousies.» À son retour en février, son adjointe démissionne. Antoine Barde réfléchit de son côté à déposer un projet de loi pour réformer les Exécutifs des petites communes. Thierry Apothéloz

le fera avant lui. «C’est une excellente idée», soutient-il sans amertume. L’Aniérois estime qu’il serait intéressant de réfléchir à d’autres options qu’un Conseil administratif avec une mairie tournante. «On pourrait imaginer que le peuple élise un maire et que celui-ci choisisse deux adjoints parmi les conseillers municipaux.» C.G.

