Quand Thiel le Rouge affolait les policiers suisses

Il s’appelait Reynold Thiel. Dit «le Rouge», on comprendra vite pourquoi, ou encore «double mètre» en raison de sa grande taille. Ce Neuchâtelois disparu en septembre 1963 dans le crash d’une caravelle Swissair à Dürrenäsch, en Argovie, est l’un des personnages les plus secrets de l’histoire suisse. Fervent militant communiste? Assurément. Espion? Peut-être. Un documentaire captivant, «Thiel le Rouge», à découvrir dès ce 26 février au Bio 72, retrace son étonnant parcours.

Sa réalisatrice, Danielle Jaeggi, vit aujourd’hui à Paris. Mais celle qui a fêté lundi son 75e anniversaire a passé son enfance à Genève. Et c’est là, en pleine guerre froide, qu’elle a connu Reynold Thiel, grand ami de son père François Jaeggi, un médecin. «Depuis longtemps je voulais parler du communisme, et comment mon père l’était devenu, explique-t-elle. Le déclic s’est produit en 2009 quand Alain Campiotti, votre confrère du «Temps», a publié une enquête sur Reynold Thiel sous forme de feuilleton.»

Danielle Jaeggi s’est plongée dans les archives de la police. Elle a rencontré des personnes qui ont côtoyé Thiel. Telle cette secrétaire ignorant tout des réelles activités de son patron. Dès les années 50, Thiel avait en effet créé une société de négoce, Serti, basée à Genève. «Mon père, un homme si secret lui aussi, avait gardé des notes personnelles, ajoute la réalisatrice. J’y ai appris combien et pourquoi il s’était engagé dans la politique, mais également sa profonde déception lorsque, plus tard, il a découvert l’horreur des purges sous le régime de Staline. Je voulais pourtant amener de l’humain, à travers l’amitié qui l’a longtemps lié à Thiel.» Qui était réellement ce dernier? Pour la jeune Danielle, c’est un homme charmant qui débarquait au domicile de ses parents. «Je l’aimais beaucoup étant petite. Je l’appelais Noldi. C’était un artiste, un pianiste. Il était secret, mais moins réservé que mon père. Souvent ils s’enfermaient les deux dans le bureau pour discuter, parfois durant des heures.»

Thiel, qui s’était engagé dans les Brigades rouges en Espagne, puis dans la Résistance en France, avant de prendre le maquis, était pisté de longue date par la police. Tout comme François Jaeggi. Le documentaire fait la part belle aux rapports de filature envoyés à Berne. Les faits et gestes des deux hommes et de leur entourage y sont minutés et disséqués avec une précision d’horloger. On y apprend ainsi que Thiel est arrêté le 28 avril 1958 à Berne. À bord du taxi où il a pris place, deux machines de Crypto AG – société zougoise qui fait couler beaucoup d’encre aujourd’hui – destinées à l’ambassade de Chine. Thiel avait été chargé de les acheter afin de contourner l’embargo américain qui frappait le bloc communiste.

À travers l’histoire d’un homme, «Thiel le Rouge» témoigne ainsi de l’activité des communistes et de leurs convictions en Suisse dans l’après-guerre, et la chasse acharnée que la police leur réservait.