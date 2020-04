Le taux de participation est famélique, mais c’est trompeur

Les Genevois qui gardent encore assez le moral pour continuer à s’intéresser à la vie politique auront eu un haut-le-cœur en découvrant mercredi sur le site de l’État le taux de participation intermédiaire du second tour de l’élection des Exécutifs municipaux dans 21 communes. Il était de 6,9%, soit 18 000 bulletins de vote! L’UDC a réagi au quart de tour en s’indignant que le Conseil d’État ait décidé de maintenir l’élection malgré la situation. Elle s’y était opposée, tout comme Ensemble à Gauche et le MCG.

«Au vu du pourcentage à ce jour, le Conseil d’État ne devrait-il pas tout simplement avoir le courage de revenir sur sa décision et d’annuler les élections?, interroge l’UDC dans un communiqué. Nous ne voulons pas devenir les champions du taux d’abstention à Genève comme nous le sommes, déjà, au niveau du chômage.» À noter que la formation invite malgré tout les électeurs à voter encore ce mercredi par correspondance, et de préférence évidemment pour ses candidats en Ville de Genève ou à Meyrin.

19% de bulletins rentrés

Renseignement pris auprès du Service des votations et élections (SVE), la situation est toutefois un peu moins inquiétante. «Ce taux de 6,9% représente uniquement les bulletins traités, explique Patrick Ascheri, son directeur. Nous avons en fait, ce mercredi, 50 000 bulletins rentrés, ce qui donne un taux de 19%.» Et si la différence entre rentrés et traités est si importante, c’est que le Service fonctionne un peu moins rapidement puisqu’il applique les prescriptions de sécurité sanitaire.

Il va toutefois monter en puissance dès jeudi: «Nous allons travailler de 7 heures à 2 heures du matin dès demain en alternant deux équipes», précise le directeur. Un gros travail puisque les enveloppes de vote vont continuer à rentrer, le dernier délai conseillé pour les poster étant le mercredi 1er avril. Certains citoyens ont dû se hâter car pour une partie le matériel de vote est arrivé en début de semaine.

Projection impossible

Si habituellement il est possible d’évaluer à peu près le taux de participation final sur la base de taux intermédiaires et du flux de bulletins qui parviennent au SVE, ce n’est pas le cas cette année car il y a une inconnue de taille. Personne ne peut prévoir quelle quantité de bulletins sera confiée aux agents de police municipaux dans les communes qui ont accepté de mettre en place ce service spécial pour éviter aux personnes à risque de se rendre à la boîte postale. Sept communes sont dans ce cas: Vernier, Thônex, Lancy, Puplinge, Satigny, Onex et Chêne-Bougeries.

Le 10 mai 2015, lors du second tour de l’élection des Exécutifs communaux, la participation s’était élevée à 32,1%. Mais la comparaison peut être trompeuse avec 2020 car ce ne sont pas forcément les mêmes communes qui votent cette année et le taux de participation varie beaucoup entre elles. Elles étaient 16 en 2015 et 21 cette année.

Vernier, où les citoyens se mobilisent traditionnellement peu, n’a ainsi pas participé au scrutin de 2015 mais vote en 2020, ce qui devrait diminuer le taux général. Patience! La réponse définitive tombera dans quelques jours.